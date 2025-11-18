Söke'de Zeytin Sineği ve Akdeniz Meyve Sineğiyle Mücadele Sürüyor

Aydın’ın Söke ilçesinde, zeytin ve meyve bahçelerinde zararlılarla mücadele çalışmaları aralıksız devam ediyor. Söke İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, özellikle Akdeniz meyve sineği ve zeytin sineği tehdidine karşı yoğun denetimler gerçekleştiriyor.

Denetimler ve numune alma çalışması

Yetkililer, bahçelere yerleştirilen tuzaklarda haftalık kontroller yaptıklarını bildiriyor. Ekipler ayrıca, zararlı yoğunluğunu belirlemek ve hasat öncesi önlem almak amacıyla hasat öncesi kontrol amaçlı zeytin numunesi alımı gerçekleştiriyor.

Söke İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, "Akdeniz Meyve Sineği zeytin sineği tuzakları denetlenmiş olup, hasat öncesi kontrol amaçlı zeytin numunesi alınmıştır" denildi.

