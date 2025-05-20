SOLOTÜRK, Ordu'da Nefes Kesen Gösteri Uçuşu Gerçekleştirdi

Türk Hava Kuvvetlerinin akrobasi timi SOLOTÜRK, bahardan yaza geçişi simgeleyen "mayıs yedisi" geleneği etkinlikleri kapsamında Ordu'da gösteri uçuşu gerçekleştirdi.

Büyükşehir Belediyesi ile Perşembe Belediyesinin iş birliği ile düzenlenen etkinlik, "sakin şehir" unvanına sahip Perşembe ilçesinde başladı. Davul ve klarnet eşliğinde katılımcılar ilk oyunlarını sergiledi.

Etkinlikte halk oyunları gösterileri ve Kent Orkestrası performansı dikkat çekti. Ayrıca, yerel balıkçılar tekneleriyle sahile yakın bir bölgeden geçiş yaparak etkinliğe renk kattı.

SOLOTÜRK, Ordu semalarında 20 dakika süren etkileyici bir gösteri sunarak katılımcılara unutulmaz anlar yaşattı.

Perşembe Belediye Başkanı Cihat Albayrak, gazetecilere yaptığı açıklamada, yüzyıllara dayanan köklü bir geleneğe ev sahipliği yapmanın gurur verici olduğunu vurguladı. Ayrıca, Ordu'nun doğasının ayrı bir güzelliğe sahip olduğuna değinerek, deniz ve balıkçılığın merkezi Perşembe'de böyle anlamlı bir etkinlik düzenlemenin mutluluğunu paylaştı.

Etkinliğe Vali Muammer Erol, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, Perşembe Kaymakamı Fatma Turhan Keser, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Sadi Akman gibi önemli isimlerin yanı sıra birçok yerel halk katıldı.

Türk Hava Kuvvetlerinin akrobasi timi SOLOTÜRK, bahardan yaza geçişin sembolü olarak bilinen "mayıs yedisi" geleneği etkinlikleri kapsamında Ordu'nun Perşembe ilçesinde gösteri uçuşu gerçekleştirdi.

Türk Hava Kuvvetlerinin akrobasi timi SOLOTÜRK, bahardan yaza geçişin sembolü olarak bilinen "mayıs yedisi" geleneği etkinlikleri kapsamında Ordu'nun Perşembe ilçesinde gösteri uçuşu gerçekleştirdi.