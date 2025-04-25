SOLOTÜRK, Şehitler Abidesi'nde Unutulmaz Gösteri Uçuşu Gerçekleştirdi

SOLOTÜRK, Şehitler Abidesi'nde Muhteşem Bir Gösteri Uçuşu Düzenledi

Türk Hava Kuvvetlerinin akrobasi timi SOLOTÜRK, Çanakkale Kara Savaşları'nın 110. yılı etkinlikleri çerçevesinde Şehitler Abidesi semalarında gösteri uçuşu gerçekleştirdi. Bu etkileyici etkinlik, izleyicilere adeta nefes kesen anlar yaşattı.

Gösteri Sırasında Herkes Hayran Kaldı

Gelibolu Yarımadası'ndaki Şehitler Abidesi'nde gerçekleştirilen gösteride, SOLOTÜRK'ün akrobatik hareket ve manevraları izleyicileri büyüledi. Törenlere katılan Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Safa Koçoğlu da, izcilerle birlikte gösteriyi takip ederek bu anın bir parçası oldu.

Etkinlik esnasında, Abide'yi ziyarete gelen pek çok kişi, SOLOTÜRK'ün etkili gösterisini cep telefonlarıyla kaydetti. Bu unutulmaz anlar, hem havacılığa olan ilgiyi artırdı hem de milli bilinci güçlendirdi.

Türk Hava Kuvvetlerinin akrobasi timi SOLOTÜRK, Şehitler Abidesi semalarında gösteri uçuşu gerçekleştirdi. Çanakkale Kara Savaşları'nın 110. yılı etkinlikleri kapsamında SOLOTÜRK'ün Gelibolu Yarımadası'ndaki Şehitler Abidesi'nde sergilediği akrobatik hareket ve manevralar, izleyenlerin adeta nefesini kesti. Şehitler Abidesi'ni ziyarete gelenler, ilgiyle izledikleri SOLOTÜRK'ün gösterisini cep telefonlarıyla kaydetti.

Türk Hava Kuvvetlerinin akrobasi timi SOLOTÜRK, Şehitler Abidesi semalarında gösteri uçuşu gerçekleştirdi. Çanakkale Kara Savaşları'nın 110. yılı etkinlikleri kapsamında SOLOTÜRK'ün Gelibolu Yarımadası'ndaki Şehitler Abidesi'nde sergilediği akrobatik hareket ve manevralar, izleyenlerin adeta nefesini kesti. Şehitler Abidesi'ni ziyarete gelenler, ilgiyle izledikleri SOLOTÜRK'ün gösterisini cep telefonlarıyla kaydetti.