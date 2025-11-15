Soma'da MASKİ 9 Yeni Sondajla Su Kaynaklarını Güçlendiriyor

MASKİ, iklim değişikliği ve azalan yeraltı suları nedeniyle Soma'da 9 yeni sondajı tamamladı; testler sürüyor, hat bağlantıları kısa sürede yapılacak.

Yayın Tarihi: 15.11.2025 13:57
Güncelleme Tarihi: 15.11.2025 13:57
Soma'da MASKİ 9 Yeni Sondajla Su Kaynaklarını Güçlendiriyor

Soma'da MASKİ 9 Yeni Sondajla Su Kaynaklarını Güçlendiriyor

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, iklim değişikliği ve yer altı sularının azalması nedeniyle ortaya çıkan su sıkıntılarını gidermek amacıyla çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Kurum, il geneline yeterli, verimli ve kesintisiz içme suyu ulaştırmayı hedefliyor.

Yeni sondaj çalışmaları tamamlandı

MASKİ İçme Suyu Dairesi Başkanlığı ekipleri, Soma ilçesine bağlı Turgutalp mahallesinde iki adet olmak üzere; Karacahisar, Bayat, Karacakaş, Avdan, Sarıkaya ve Vakıflı mahallelerinde yapılan çalışmalarla toplam 9 adet yeni sondaj çalışmasını tamamladı.

Testler ve hat bağlantıları

Yürütülen sondaj çalışmalarıyla ilgili olarak MASKİ İçme Suyu Daire Başkanı Necip Kurtarıcı şunları söyledi:

"Herkesin de bildiği gibi yer altı su kaynaklarımız gün geçtikçe daha derinlere çekiliyor. Bu nedenle MASKİ olarak sondaj pompalarımızı daha derine indirmek zorunda kalıyoruz. Yeni çaktığımız ya da çakmak zorunda kaldığımız sondajlarda da önceden 100-150 metreden su temin ederken, şimdi bu rakamların 200-300 metrenin altına indiğini görüyoruz. Bu doğrultuda Büyükşehir Belediye Başkanımız Besim Dutlulu öncülüğünde 2025 yılı içinde ihalesine çıktığımız yeni sondaj kuyularımızı Soma ilçemizde hayırlısıyla açtık. Ekip arkadaşlarımız gerekli numuneleri alıp testlerini yapıyorlar. Hayırlısıyla en kısa sürede de yeni kuyuların hat bağlantılarını tamamlayacağız. Su teminine yönelik çalışmalarımız, Soma’da olduğu gibi diğer ilçelerimizde de hız kesmeden devam ediyor."

MASKİ ekipleri, alınan numune ve test çalışmalarını tamamladıktan sonra yeni kuyuların hat bağlantılarını gerçekleştirerek bölgedeki su arzını güçlendirmeyi hedefliyor.

MANİSA SU VE KANALİZASYON İDARESİ (MASKİ) GENEL MÜDÜRLÜĞÜ, İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ VE YER ALTI SULARININ...

MANİSA SU VE KANALİZASYON İDARESİ (MASKİ) GENEL MÜDÜRLÜĞÜ, İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ VE YER ALTI SULARININ AZALMASI NEDENİYLE YAŞANAN SU SIKINTILARINI GİDERMEK İÇİN ÇALIŞMALARINI SÜRDÜRÜYOR.

MANİSA SU VE KANALİZASYON İDARESİ (MASKİ) GENEL MÜDÜRLÜĞÜ, İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ VE YER ALTI SULARININ...

İLGİLİ HABERLER

2025 En Yeni Cuma Mesajları: Ayetli, Resimli ve Dualı Paylaşımlar

2026 BİLSEM Başvuruları Ne Zaman? MEB Takvimi ve Önemli Tarihler

Emekli Promosyonunda Kasım 2025 Rekoru: Paket 39.500 TL'ye Ulaştı

Altın Piyasasında Şok: 22 Ayar Bilezik ve Altınların Alım-Satımı Yasaklandı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Sakarya'da Zorunlu Kış Lastiği Başladı: Ceza 5.856 TL
2
Kırıkkale'de 43 ilin geçişinde zorunlu kış lastiği denetimi
3
Beşiktaş'ta Yemek Zehirlenmesi: Anne ve 2 Çocuk Toprağa Verildi
4
Samsun'da Bahçede Yaktığı Ateşin Üzerine Düşen 66 Yaşındaki Rukiye Karaduman Hayatını Kaybetti
5
Kırkkepenekli'de İki Şehit İçin Mevlit: 'Vatan diye bir hastalığımız var. Allah şifa vermesin'
6
Kastamonu İhsangazi'de Traktör Devrildi: Sürücü Mehmet Ayrancıoğlu Öldü
7
Horoz Köyü'nde İmeceyle Hazırlanan Kışlık Yufka Ekmeği

TV8 halka arz ne zaman? Acun Ilıcalı'nın TV8'i SPK'ya başvurdu

2026 BİLSEM Başvuruları Ne Zaman? MEB Takvimi ve Önemli Tarihler

Üç Aylar Ne Zaman Başlıyor? Diyanet 2025-2026 Takvimi

KPSS 65 Puanla Belediye Memur Alımı: Datça ve Çeşme'de 2 Kadro (Aralık 2025)

Emekli Promosyonunda Kasım 2025 Rekoru: Paket 39.500 TL'ye Ulaştı

SGK'dan Erken Emeklilik Müjdesi: 1800 ve 3600 Gün Formülü, %40 ve %60 Şartları

2025 En Yeni Cuma Mesajları: Ayetli, Resimli ve Dualı Paylaşımlar

İnci Taneleri 3. Sezon Ne Zaman Başlayacak? Bu Akşam Var Mı?

TOKİ Kura Çekimi: Canlı Yayın, Noter Denetimi ve Hak Sahipliği Nasıl Belirlenecek?

Meteoroloji 9 İle Beyaz Alarm Verdi: Kar Ne Zaman Yağacak?

2026 YKS Ne Zaman? ÖSYM Sınav Takvimi Bekleniyor

Altın Piyasasında Şok: 22 Ayar Bilezik ve Altınların Alım-Satımı Yasaklandı