Soma'da MASKİ 9 Yeni Sondajla Su Kaynaklarını Güçlendiriyor

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, iklim değişikliği ve yer altı sularının azalması nedeniyle ortaya çıkan su sıkıntılarını gidermek amacıyla çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Kurum, il geneline yeterli, verimli ve kesintisiz içme suyu ulaştırmayı hedefliyor.

Yeni sondaj çalışmaları tamamlandı

MASKİ İçme Suyu Dairesi Başkanlığı ekipleri, Soma ilçesine bağlı Turgutalp mahallesinde iki adet olmak üzere; Karacahisar, Bayat, Karacakaş, Avdan, Sarıkaya ve Vakıflı mahallelerinde yapılan çalışmalarla toplam 9 adet yeni sondaj çalışmasını tamamladı.

Testler ve hat bağlantıları

Yürütülen sondaj çalışmalarıyla ilgili olarak MASKİ İçme Suyu Daire Başkanı Necip Kurtarıcı şunları söyledi:

"Herkesin de bildiği gibi yer altı su kaynaklarımız gün geçtikçe daha derinlere çekiliyor. Bu nedenle MASKİ olarak sondaj pompalarımızı daha derine indirmek zorunda kalıyoruz. Yeni çaktığımız ya da çakmak zorunda kaldığımız sondajlarda da önceden 100-150 metreden su temin ederken, şimdi bu rakamların 200-300 metrenin altına indiğini görüyoruz. Bu doğrultuda Büyükşehir Belediye Başkanımız Besim Dutlulu öncülüğünde 2025 yılı içinde ihalesine çıktığımız yeni sondaj kuyularımızı Soma ilçemizde hayırlısıyla açtık. Ekip arkadaşlarımız gerekli numuneleri alıp testlerini yapıyorlar. Hayırlısıyla en kısa sürede de yeni kuyuların hat bağlantılarını tamamlayacağız. Su teminine yönelik çalışmalarımız, Soma’da olduğu gibi diğer ilçelerimizde de hız kesmeden devam ediyor."

MASKİ ekipleri, alınan numune ve test çalışmalarını tamamladıktan sonra yeni kuyuların hat bağlantılarını gerçekleştirerek bölgedeki su arzını güçlendirmeyi hedefliyor.

