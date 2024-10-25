Son Anket: Trump ve Harris Eşit Oy Oranı ile Yarışıyor

ABD'de Başkanlık Seçiminde Heyecan Dorukta

Yürütülen son anketler, Cumhuriyetçi aday Donald Trump ile Demokrat rakibi Kamala Harris'in oy oranlarının %48'de eşit olduğunu ortaya koydu.

Anket Ayrıntıları

New York Times ve Siena Koleji tarafından 20-23 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirilen anket, ülke genelinde 2,516 kayıtlı seçmenle telefon görüşmeleri yaparak elde edildi. Bu anketin sonuçları, 5 Kasım'da yapılacak olan 60. başkanlık seçimleri öncesinde büyük bir öneme sahip.

Konu Bazlı Tercihler

Ankette dikkat çeken sonuçlardan biri, Trump'ın ekonomide %52 ve göçmenlik sorununda %54 oy oranıyla önde olması. Öte yandan, Başkan Yardımcısı Harris ise demokrasi konusundaki endişelerde %51 ve kürtaj meselesinde %55 oy oranı ile tercih edilen aday oldu.

Seçim Kampanyalarında Kıyasaya Mücadele

İki hafta kaldığı düşünülen seçimler öncesinde, Trump ve Harris arasındaki oy oranının eşit çıkması, mevcut seçim kampanyalarında kıyasıya bir mücadele yaşanacağını gösteriyor. Bu durum, seçim sonuçları üzerinde önemli tartışmaların yaşanabileceği anlamına geliyor.

Salıncak Eyaletlerin Rolü

Başkan adaylarının oy oranları eşit olmasına rağmen, Arizona, Georgia, Michigan, Nevada, Kuzey Carolina, Pensilvanya ve Wisconsin gibi salıncak eyaletlerdeki kararsız seçmenlerin, bu yarışın sonucunu belirlemede kritik bir rol oynayacağı düşünülüyor.

Ayrıca, mevcut diğer anketler Harris'in, ülke genelinde Trump'ın önünde olduğunu gösterirken, Trump, başkanlık yarışı için belirleyici 7 kritik eyalette az farkla önde görünüyor.