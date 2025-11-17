Sorgun ile Hadzici Kardeşlik Protokolü: Bosna Hersek'e Köprü

Sorgun ve Hadzici belediyeleri kültür, eğitim, spor ve ekonomik alanlarda iş birliği içeren kardeşlik protokolü imzaladı; tören Kardeşlik Çeşmesi önünde yapıldı.

Yayın Tarihi: 17.11.2025 14:34
Güncelleme Tarihi: 17.11.2025 14:34
Sorgun Belediyesi ve Bosna Hersek Hadzici Belediyesi arasında imzalanan kardeşlik protokolü ile kültürel, sosyal ve ekonomik alanlarda ortak çalışmaları kapsayan bir dizi proje planlanıyor. Protokol töreni, Sorgun’da 2022 yılında yapılan ve Saraybosna’da örneği bulunan Kardeşlik Çeşmesi önünde gerçekleştirildi.

Başkanların açıklamaları

Hadzici Belediye Başkanı Eldar Comor, "Bugün özel bir yerdeyiz. Türkiye’nin ve Bosna Hersek’in sembolü olan bu çeşmenin yanındayız. Zaten bu çeşme 2 sene önce açılmıştı. Özellikle vurgulamamız gereken bu Bosna Hersek ve Türkiye arasında bir köprü. Sayın Başkanımıza davet için çok teşekkür ederiz. İnşallah gelecek dönemde de ilişkilerimizi güçlendireceğiz. Gelecekte eğitim, kültür, spor, bilim ve gençlik alanında ortak projeler belirleyip hayata geçireceğimizi ümit ediyorum. Türk milletine çok teşekkür ederiz. Türkiye ne kadar güçlüyse Bosna Hersek o kadar güçlüdür" ifadelerini kullandı.

Sorgun Belediye Başkanı Erkut Ekinci ise, "Bugün özel bir gün. Kardeşlik Çeşmesini yaklaşık 2 buçuk yıl öncesinde önceki dönem Hadzici Belediye Başkanımızla beraber açılışını yapmıştık. Bugün Hadzici Belediye Başkanımız Eldar Bey ile Kardeşlik Çeşmesi etrafında toplanmış olmamız Sorgun’da beraber olmamız gayet sevindirici. Bugün burada olmamızın başka bir amacı daha var. Sorgun Belediyesi ve Hadzici Belediyesi ile beraber bir kardeşlik protokolü imzalamak üzereyiz. Belediye meclislerinde bu kararlar alındı. Bazen kardeşlik protokolleri göstermelik olabilir. Ama bizim Hadzici Belediyesi ile yapacağımız kardeşlik protokolü aslında iki toplumu birbirine bağlayan ve birlikte çok daha ciddi projeleri hayata geçirmek üzere yapılan ilk adımdır. Bosna’da Hadzici’de Yozgat halkının oraya bakışını temsil eden eserleri hep beraber bırakma niyetindeyiz" dedi.

Gelecek hedefleri ve uluslararası vizyon

Başkan Ekinci, eğitim, kültür, spor ve belediyecilik başta olmak üzere kapsamlı çalışmalar planladıklarını belirterek, iş insanlarıyla yapılacak görüşmeler sonucunda Yozgat izlerini Bosna Hersek'e taşımak ve orada eser bırakma hedeflerini vurguladı. Ekinci ayrıca, "Sorgun Belediyesi bir taraftan Asya’da Kazakistan tarafında Bozok kültürünü yansıtan müze protokolüyle, Avrupa’da Hadzici Belediyesi ile yaptığımız kardeşlik protokolüyle, diğer taraftan Afrika ile ilgili çalışmalarla beraber geniş perspektiften baktığımız zaman Sorgun Belediyesi artık uluslararası camiada iz bırakan bir belediye konumuna gelmiştir" ifadelerini kullandı.

İmzalanan protokolün ardından program sona erdi.

