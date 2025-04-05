Sri Lanka ve Hindistan, Savunma ve Enerji İşbirliğini Güçlendiriyor

Sri Lanka ile Hindistan, Savunma ve Enerji İşbirliğini Güçlendiriyor

Hindistan Başbakanı Narendra Modi ve Sri Lanka Devlet Başkanı Anura Kumara Dissanayake, iki ülke arasındaki işbirliğini savunma ve enerji alanlarında güçlendirmek amacıyla önemli bir mutabakat imzaladı.

NDTV'nin haberine göre, Kolombo'da gerçekleşen görüşmede, iki lider savunma alanındaki işbirliğinin arttırılması için ortak çalışmalar yapma kararı aldı. Buna göre, Sri Lanka askerlerinin Hindistan'da eğitim alması ve bilgi ile teknoloji paylaşımının sağlanması hedefleniyor.

Görüşme sonrasında açıklamalarda bulunan Modi, "Güvenlik çıkarlarımızın uyumlu olduğuna inanıyoruz. Güvenliğimiz birbirine bağımlı ve birbirine bağlı." ifadelerini kullandı.

Başbakan Modi, ziyareti sırasında Sri Lanka'nın en yüksek sivil ödülü olan "Mithra Vibhushana" madalyasını kabul etti. Bu ödülü "1,4 milyar Hintli için bir onur" olarak nitelendiren Modi, ödülün Sri Lanka ile Hindistan arasındaki tarihi ilişkiyi ve derin dostluğu simgelediğini belirtti.

Dissanayake, Hindistan'ın bölgedeki ve dünyadaki güçlenmesini takdirle karşıladığını vurguladı. Modi'nin ziyaretinde, iki ülkenin ortak girişimiyle Sri Lanka'da inşa edilecek 120 megavatlık güneş enerjisi santralinin açılışı da gerçekleştirildi.

Eylül 2024'te göreve başlayacak olan Dissanayake, Modi’yi ülkesinde ağırladığı ilk yabancı lider olarak tarihe geçti. Dissanayake, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, bu ziyaretin Sri Lanka ve Hindistan arasındaki yüzyıllardır süregelen dostluğu daha da güçlendirdiğini ifade etti.

Hindistan, Çin'in Sri Lanka üzerindeki etkisinin artmasına ilişkin endişeler nedeniyle bu tür ekonomik ve savunma bağlarını genişletmeye çalışıyor. Çin, Sri Lanka'nın en büyük borç veren ülkesi olmaya devam etse de, 2022 yılında yaşanan ekonomik çöküş, Hindistan için yeni fırsatlar sunuyor. Yeni Delhi, ülkedeki gıda, yakıt ve ilaç ihtiyaçlarına yönelik çok sayıda mali yardım ve desteği devreye soktu.