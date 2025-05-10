Stockholm'de İsrail'in Gazze Saldırılarına Protesto

İsveç'in başkenti Stockholm'de, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarını genişletme kararına karşı geniş katılımlı bir protesto gerçekleştirildi. Stockholm'ün Odenplan bölgesinde bir araya gelen göstericiler, bu saldırıları kınadı.

Protestocular, "Siyonist İsrail Filistin'den defol", "Katil ABD, Orta Doğu'dan defol", "Soykırıma hayır" gibi ifadelerin yer aldığı pankartlar taşıdı. Ayrıca, "Siyonizm yenilecek, direniş kazanacak", "Göçe zorlanmaya ve soykırıma hayır", "Okullar ve hastaneler bombalanıyor" sloganlarını haykırdılar.

Göstericiler, "Filistin'e özgürlük, Trump'ın genişleme planına hayır" diyerek İsveç Dışişleri Bakanlığı önüne kadar yürüyüş yaptı.

Protestoya katılan İsveçli aktivist Karen Wild, Gazze'de İsrail'in gerçekleştirdiği soykırımlara karşı mücadele ettiklerini belirtilerek, "Gazze'de korkunç savaşın altında yok olan insanlar için buradayız" dedi.

Wild, aynı zamanda son 1,5 yıldır her hafta düzenlenen Filistin destekli protestolara katıldığını da vurguladı. Wild, İsrail'in Filistinlilere yönelik gıda ambargosu uygulamasını ve açlık durumunu bir insanlık suçu olarak nitelendirerek, "Dünyanın bu duruma ne kadar süre sessiz kalacağı merak ediyorum. Gazze'deki bu saldırılar savaş suçudur ve soykırımdır. Siyonist İsrailliler, Gazze'nin sömürülmesini ve yok edilmesini açıkça ifade ediyor. Bu kabul edilemez ve bunu durdurmak için buradayız" şeklinde konuştu.

İsveç'in başkenti Stockholm'de, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarını genişletme kararına tepki gösterildi.

İsveç'in başkenti Stockholm'de, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarını genişletme kararına tepki gösterildi.