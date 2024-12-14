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Stratcom Summit 24: Yapay Zeka ile İletişimde Dönüşüm Tartışıldı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından düzenlenen Stratcom Summit 24, yapay zeka ile iletişimdeki yenilikleri ele aldı.

Yayın Tarihi: 14.12.2024 21:46
Güncelleme Tarihi: 14.12.2024 21:46
Stratcom Summit 24: Yapay Zeka ile İletişimde Dönüşüm Tartışıldı

Stratcom Summit 24'te Yapay Zeka Tartışmaları

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığınca bu yıl dördüncüsü düzenlenen Uluslararası Stratejik İletişim Forumu (Stratcom Summit 24) sona erdi. Forum, İstanbul'daki bir otelde gerçekleştirildi ve bu yılki teması "İletişimde Yapay Zeka: Eğilimler, Tuzaklar ve Dönüşüm" oldu.

VİP Konuşmalar ve Açılış Mesajları

Etkinlik, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mesajının okunmasıyla başladı. Forumda Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun konuşma yaptı. Türkiye'nin en büyük iletişim zirvesi olma özelliğini taşıyan bu forum, yapay zekanın iletişim alanındaki dönüşümünü tartışmak için alanında uzman isimleri bir araya getirdi.

Paneller ve Oturumlar

Stratcom Summit 24'te, yapay zeka ile iletişimde yaşanan değişimler ve yeni teknolojilerin sunduğu fırsatlar ile zorluklar ele alındı. Forumda, 30 ülkenin önde gelen kamu, özel sektör, sivil toplum, medya, akademi ve düşünce kuruluşlarından 64 yerli ve yabancı uzman konuşmacı olarak yer aldı.

Etkilikte 8 panel, 4 konuşma ve 6 bire bir oturum gerçekleştirildi. Forumun ilk gününde düzenlenen paneller arasında "Ulusal Stratejide Yapay Zeka: Dijital Dönüşüm ve Stratejik İletişimde Hükümet Perspektifleri" ve "Dezenformasyonla Mücadelede Yapay Zeka: Kamu Kurumları için Stratejik Araçlar" gibi önemli başlıklar yer aldı.

Açılış ve Kapanış Aktiviteleri

Forumun kapanışında katılımcılara kısa bir film izletildi. Fahrettin Altun'un kapanış konuşmasının ardından, katılımcılarla birlikte aile fotoğrafı çekildi.

Etkinlik süresince Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, TRT, Anadolu Ajansı, Basın İlan Kurumu, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı ve diğer yerli kurumlar tarafından kurulan stantlar katılımcılar tarafından ziyaret edildi.

Stratcom Summit 24, yapay zekanın iletişim alanındaki etkilerini ve devletler ile uluslararası kuruluşlar açısından gelecekteki yansımalarını tartışmaya açan bir platform olarak büyük bir öneme sahip oldu.

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