Suç Örgütü Elebaşı Ahmet Mustafa Timo İçin Gözaltı Kararı

Ahmet Mustafa Timo, suç örgütü elebaşı olduğu gerekçesiyle 4 gün süreyle gözaltına alındı.

Yayın Tarihi: 21.03.2025 15:23
Güncelleme Tarihi: 21.03.2025 15:23
Suç Örgütü Elebaşı Ahmet Mustafa Timo İçin Gözaltı Kararı

İstanbul'da Suç Örgütü Elebaşı Gözaltına Alındı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma çerçevesinde, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) tarafından yurt dışında gerçekleştirilen operasyonlar sonucu Türkiye'ye getirilen "Daltonlar" suç örgütü lideri Ahmet Mustafa Timo hakkında 4 günlük gözaltı kararı verildi.

Ahmet Mustafa Timo'nun Yüzlerce Suçla Bağlantısı Tespit Edildi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Bürosu, Daltonlar adlı suç örgütüne dair yürütülen soruşturma kapsamında, Timo'nun 2 cinayet başta olmak üzere birçok suçtan sorumlu olduğunu belirledi. Şüpheli Timo'nun silahlı suç örgütüne üye olmak ve bu örgütü yönetmek, kasten öldürme, kasten öldürmeye teşebbüs, kasten yaralama, yağma, silahlı tehdit, mala zarar verme, ruhsatsız silah bulundurma, oto hırsızlığı ve genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması gibi 31 farklı suça karıştığı tespit edildi.

Savcılık, MİT'in yürüttüğü çalışmalar sonucu Türkiye'ye getirilen Ahmet Mustafa Timo hakkında gerekli hukuki süreçlerin başlatıldığını duyurdu.

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