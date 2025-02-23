Sudan'da HDK ve Siyasi Gruplardan 'Paralel Hükümet' Anlaşması

Sudan'da HDK, Kenya'da çeşitli grupları bir araya getirerek 'paralel hükümet' kurma anlaşması imzaladı.

Yayın Tarihi: 23.02.2025 12:09
Güncelleme Tarihi: 23.02.2025 12:09
Sudan'da HDK ve Siyasi Gruplardan 'Paralel Hükümet' Anlaşması

Sudan'da HDK'nin 'Paralel Hükümet' Kurma Anlaşması

Sudan'da 22 aydır süren ordu çatışmalarında Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK), kendisine yakın siyasi ve silahlı gruplarla paralel bir hükümet kurma konusunda önemli bir adım attı. Anlaşma, Kenya'nın başkenti Nairobi'de gerçekleşen bir imza töreni ile yürürlüğe girdi.

İmza Törenine Katılan Temsilciler

HDK İkinci Komutanı Abdurrahim Hamdan Dagalu, ayrılıkçı Sudan Halk Kurtuluş Hareketi-Kuzey lideri Abdülaziz El-Hılu, Milli Ümmet Partisi Genel Başkanı Fadlullah Burma Nasır ve çeşitli siyasi grupların temsilcileri bu önemli törene katıldı. Anlaşma sonrasında yayınlanan bildiride, kurulacak hükümetin 'birlik ve barış hükümeti' olması gerektiği vurgulandı.

Anlaşmanın Amaçları

Ticari ilişkilerin yeniden yapılandırılması, sivillerin korunması ve insani yardımların ulaştırılması gibi hedefler doğrultusunda, anlaşmanın gerekçeleri arasında 'savaşı sonlandırmak ve adil barışı sağlamak' olduğu belirtiliyor. Ayrıca, yeni bir ordu kurulması, demokratik bir yönetim anlayışının yeniden tesis edilmesi ve tüm vatandaşlar için anayasal hakların sağlanması ön planda tutuluyor.

Sudan Hükümetinin Tepkisi

Sudan hükümeti, 19 Şubat tarihinde, Kenya'nın siyasi güçler ve HDK liderlerinin bir araya gelerek 'paralel hükümet' kurma konusundaki girişimlerini kınadı. Bu eylemin, Afrika ülkelerini bölmeye teşvik olarak nitelendirildiği bildirildi. Kenya Dışişleri Bakanlığı ise sürecin bir müdahale eylemi olmadığını, aksine Avrupa Birliği ve Birleşmiş Milletler ile yürütülen çalışmaların parçası olduğunu savundu.

Sudan'daki Süregelen Çatışmalar

15 Nisan 2023 tarihinden bu yana, ordu ile HDK arasında yaşanan çatışmaların önüne geçmek için başlatılan girişimler ise maalesef sonuçsuz kaldı. Birleşmiş Milletler verilerine göre, bu çatışma sonucu 20 binden fazla kişi yaşamını yitirdi ve 3.5 milyondan fazla insan ülkeyi terk etti. Savaşın başlangıcından bu yana 25 milyonun üzerinde insanın ise insani yardıma ihtiyaç duyduğu ifade ediliyor.

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