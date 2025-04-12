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Sudan, Kosova'yı Resmen Tanıdı: Yeni Diplomatik İlişkiler Başlıyor

Sudan, Kosova'yı resmen tanıdı. Kosova Cumhurbaşkanı Osmani, bu önemli gelişmeyi duyurdu.

Yayın Tarihi: 12.04.2025 22:09
Güncelleme Tarihi: 12.04.2025 22:09
Sudan, Kosova'yı Resmen Tanıdı: Yeni Diplomatik İlişkiler Başlıyor

Sudan, Kosova'yı Resmen Tanıdı

Kosova Cumhurbaşkanı Vjosa Osmani, Sudan'ın ülkesini resmen tanıdığını duyurdu. Bu tarihi gelişme, Antalya Diplomasi Forumu (ADF) çerçevesinde gerçekleşti.

ADF Kapsamında Görüşme

Osmani, Sudan Dışişleri Bakanı Ali Yusuf ile gerçekleştirdiği görüşmenin ardından sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "Sudan, Kosova Cumhuriyeti'ni tanıdı ve iki ülke diplomatik ilişkiler kurma konusunda anlaşmaya vardı" ifadelerine yer verdi.

Teşekkür Mesajı ve Gelecek Umutları

Bu önemli gün vesilesiyle Osmani, "Bu etkili günü hepimiz için, uluslarımız için ADF'de gerçekleştirdiği için Cumhurbaşkanı Erdoğan'a derin şükranlarımızı sunuyoruz." dedi. Ayrıca, Bakan Yusuf da Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Abdulfettah el-Burhan'ın, tanıma yönünde direktif verdiğini belirtti.

Yeni Bir Dönem Başlıyor

Yusuf, Sudan'ın Kosova'yı tanımasının, iki ülke arasında yeni bir işbirliği döneminin başlangıcı olmasını umduğunu ifade etti.

Kosova'nın Bağımsızlık Süreci

Kosova, 17 Şubat 2008'de Sırbistan'dan tek taraflı bağımsızlığını ilan etmiş ve Türkiye öncülüğünde birçok ülke bu bağımsızlığı tanımıştır. Son tanıma, 26 Mart tarihinde Kenya tarafından gerçekleştirilmişti.

Kosova Cumhurbaşkanı Vjosa Osmani (sağda), Sudan'ın, Kosova'yı resmen tanıdığını bildirdi....

Kosova Cumhurbaşkanı Vjosa Osmani (sağda), Sudan'ın, Kosova'yı resmen tanıdığını bildirdi. Cumhurbaşkanı Osmani, Antalya Diplomasi Forumu (ADF) kapsamında Sudan Dışişleri Bakanı Ali Yusuf (solda) ile bir araya geldi.

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