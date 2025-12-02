Şuhut Devlet Hastanesi’nde İlk Yama ile Kasık Fıtığı Ameliyatı Başarılı

Afyonkarahisar’ın Şuhut ilçesinde kasık bölgesinde ağrı ve şişlik şikâyetiyle hastaneye başvuran bir hasta, yapılan tetkikler sonucu kasık fıtığı tanısı aldı ve ameliyata alındı.

Ameliyat ve anestezi süreci

Şuhut Devlet Hastanesi Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Emre Bozdemir tarafından gerçekleştirilen ve tekrarlama riskini azaltan "yama ile fıtık onarımı" yöntemi ilk kez hastanede uygulandı ve operasyon başarıyla tamamlandı.

Ameliyat öncesi hastanın preoperatif değerlendirmesi, Anestezi Uzmanı Uzm. Dr. Seray Hisarkaya tarafından yapıldı. Hastaya genel anestezi (tamamen uyutma) ve spinal anestezi (belden uyuşturma) yöntemleri hakkında ayrıntılı bilgilendirme yapıldı; riskler anlatıldı, uygulanacak anestezi yöntemi belirlenerek onayı alındı.

Sonuç ve taburculuk

Operasyonun sorunsuz şekilde tamamlandığı belirtilirken, ameliyat olan hastanın, aynı zamanda hastanenin emekli personeli olduğu ve bir gece servis takibi sonrasında sağlıkla taburcu edildiği bildirildi.

Şuhut Devlet Hastanesi yetkilileri, modern cerrahi tekniklerin ve uzman kadronun desteğiyle hastalara güvenli sağlık hizmeti sunmaya devam ettiklerini ifade etti.

