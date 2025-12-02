Şuhut’ta Çiftçilere Eğitim: TARSİM, Şap ve Planlı Üretim

Paşacık ve Karahallı köylerinde düzenlenen eğitimlerde TARSİM, şap hastalığı, tarımsal desteklemeler ve planlı üretim modeli üreticilere aktarıldı.

Yayın Tarihi: 02.12.2025 11:29
Güncelleme Tarihi: 02.12.2025 11:29
Afyonkarahisar’ın Şuhut ilçesine bağlı Paşacık ve Karahallı köylerinde, tarımsal üretimi güçlendirmek ve çiftçilerin güncel gelişmelerden haberdar olmasını sağlamak amacıyla eğitim toplantıları düzenlendi.

Eğitimi verenler

Program, Şuhut İlçe Tarım ve Orman Müdürü Yavuz Arslan Tür, Veteriner Hekim Süleyman Aslan ve Ziraat Mühendisi Kübra Çorapçı tarafından gerçekleştirildi.

Ele alınan konular

Toplantılarda çiftçilere, üretim süreçlerini doğrudan etkileyen başlıklarda kapsamlı bilgilendirme yapıldı. Bakanlık tarafından sunulan tarımsal desteklemeler, şap hastalığı ve korunma yöntemleri, TARSİM uygulamalarının kapsamı ve önümüzdeki dönem uygulanacak planlı üretim modeli uzmanlar tarafından anlatıldı.

Çiftçi katılımı ve geri bildirim

Paşacık ve Karahallı köylerinde yoğun katılımla gerçekleştirilen eğitimlerde sahadan gelen sorular cevaplandırıldı, üreticilerin karşılaştığı sorunlara yönelik pratik çözüm önerileri ele alındı.

Yetkililerin vurgusu

Yetkililer, tarımsal eğitimin sürekliliğine dikkat çekerek, bilinçli üretimin hem üretici hem de ülke ekonomisi açısından büyük önem taşıdığını belirtti.

