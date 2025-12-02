Şuhut’ta Çiftçilere Eğitim: TARSİM, Şap ve Planlı Üretim

Afyonkarahisar’ın Şuhut ilçesine bağlı Paşacık ve Karahallı köylerinde, tarımsal üretimi güçlendirmek ve çiftçilerin güncel gelişmelerden haberdar olmasını sağlamak amacıyla eğitim toplantıları düzenlendi.

Eğitimi verenler

Program, Şuhut İlçe Tarım ve Orman Müdürü Yavuz Arslan Tür, Veteriner Hekim Süleyman Aslan ve Ziraat Mühendisi Kübra Çorapçı tarafından gerçekleştirildi.

Ele alınan konular

Toplantılarda çiftçilere, üretim süreçlerini doğrudan etkileyen başlıklarda kapsamlı bilgilendirme yapıldı. Bakanlık tarafından sunulan tarımsal desteklemeler, şap hastalığı ve korunma yöntemleri, TARSİM uygulamalarının kapsamı ve önümüzdeki dönem uygulanacak planlı üretim modeli uzmanlar tarafından anlatıldı.

Çiftçi katılımı ve geri bildirim

Paşacık ve Karahallı köylerinde yoğun katılımla gerçekleştirilen eğitimlerde sahadan gelen sorular cevaplandırıldı, üreticilerin karşılaştığı sorunlara yönelik pratik çözüm önerileri ele alındı.

Yetkililerin vurgusu

Yetkililer, tarımsal eğitimin sürekliliğine dikkat çekerek, bilinçli üretimin hem üretici hem de ülke ekonomisi açısından büyük önem taşıdığını belirtti.

AFYONKARAHİSAR’IN ŞUHUT İLÇESİNE BAĞLI PAŞACIK VE KARAHALLI KÖYLERİNDE, TARIMSAL ÜRETİMİ GÜÇLENDİRMEK VE ÇİFTÇİLERİN GÜNCEL GELİŞMELER HAKKINDA BİLGİLENDİRİLMESİNİ SAĞLAMAK AMACIYLA ÇİFTÇİ EĞİTİM TOPLANTILARI DÜZENLENDİ.