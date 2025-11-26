Şuhut'ta KHGB Toplantısı: 2025 Yatırım Öncelikleri Belirlendi

Şuhut'ta KHGB Meclis Toplantısı, Kaymakam İzzet Cem Eser başkanlığında yapıldı; köy yolları, içme suyu ve 2025 yatırım programı öncelikleri ele alındı.

Yayın Tarihi: 26.11.2025 15:12
Güncelleme Tarihi: 26.11.2025 15:12
Şuhut'ta KHGB Toplantısı: 2025 Yatırım Öncelikleri Belirlendi

Şuhut'ta KHGB Meclis Toplantısı

Afyonkarahisar’ın Şuhut ilçesinde, Köylere Hizmet Götürme Birliği (KHGB) Meclis Toplantısı, Kaymakam İzzet Cem Eser başkanlığında gerçekleştirildi.

Katılımcılar ve gündem

Toplantıya İlçe KHGB Müdürü Mehmet Günhan, İlçe Özel İdare Müdürü Ramazan Karadayı, İl Genel Meclisi üyeleri Ali Diren, Mehmet Avcı, Mahmut Akkaya ile köy muhtarları katıldı.

Görüşmelerde, ilçeye bağlı köylerde yürütülen çalışmaların son durumu değerlendirilirken, 2025 yılı yatırım programı kapsamında ele alınacak öncelikli ihtiyaçlar masaya yatırıldı. Köy yolları, içme suyu hatları, tarımsal destekler, sosyal tesis ihtiyaçları ve altyapı projeleri üzerinde detaylı görüş alışverişi yapıldı.

Kaymakam Eser'in değerlendirmesi

Kaymakam Eser, toplantıda yaptığı değerlendirmede köylere verilen hizmetlerin hız kesmeden devam edeceğini belirterek şunları ifade etti:

"Köylerimizin ihtiyaçlarını yerinde tespit ederek en hızlı şekilde çözmek için muhtarlarımızla güçlü bir iş birliği içerisindeyiz. 2025 yılı içerisinde hem altyapı hem de sosyal projelerde daha etkin ve planlı bir çalışma yürüteceğiz."

AFYONKARAHİSAR’IN ŞUHUT İLÇESİNDE, KÖYLERE HİZMET GÖTÜRME BİRLİĞİ (KHGB) MECLİS TOPLANTISI...

AFYONKARAHİSAR’IN ŞUHUT İLÇESİNDE, KÖYLERE HİZMET GÖTÜRME BİRLİĞİ (KHGB) MECLİS TOPLANTISI, KAYMAKAMI İZZET CEM ESER’İN BAŞKANLIĞINDA GERÇEKLEŞTİRİLDİ.

AFYONKARAHİSAR’IN ŞUHUT İLÇESİNDE, KÖYLERE HİZMET GÖTÜRME BİRLİĞİ (KHGB) MECLİS TOPLANTISI...

İLGİLİ HABERLER

GORA 4 GORA: Cem Yılmaz’dan 20 Yıl Sonra Gelen Hamle — Vizyon Tarihi ve Netflix İddiaları

TOKİ'den Dev Hamle: 500 Bin Konutun İl ve İlçe Dağılımı Netleşti

Yalova'da Su Kesintisi Başlıyor: 26 Kasım'dan İtibaren Mahalle Mahalle Saatler ve Yasaklar

Bereketli Topraklar Final Kararı: Nedenleri ve 30 Kasım 2025'teki Son Bölüm

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Diyarbakır'da 25 Kasım'da Kadınlara Özel 'Ceylin' Film Gösterimi
2
Bursa'da Resmi Polis Kıyafetiyle Kurgu Video Çeken 2 Kişi Gözaltına Alındı
3
Kastamonu'da 10 Litre Etil ve 15 Şişe El Yapımı Alkol Ele Geçirildi
4
Islama Köfte Dünya 59’uncu Sırada — Sakarya’nın Tescilli Lezzeti
5
Büyükçekmece’de 3 Kişinin Öldüğü Cinayetin Şüphelisi Yakalandı, Adliyeye Sevk Edildi
6
Kastamonu'da Çiftlik Evlerini Kenevir Serasına Çeviren Sanıkların Yargılanması Sürüyor
7
Gümüşhane Üniversitesi'nde rehine krizi sona erdi: Kadın memur kurtarıldı

GORA 4 GORA: Cem Yılmaz’dan 20 Yıl Sonra Gelen Hamle — Vizyon Tarihi ve Netflix İddiaları

Bereketli Topraklar Final Kararı: Nedenleri ve 30 Kasım 2025'teki Son Bölüm

11. Yargı Paketi'nde 'Eşitlik' Formülü: 50 Bin Mahkuma Tahliye Kapısı mı?

Black Friday 2025: 27 Kasım Perşembe Başlıyor — Türkiye'de 24 Kasım–1 Aralık İndirimleri

Emlak Vergisi 2025: 2. Taksit Son Gün 1 Aralık — %3,5 Gecikme Zammı

Ankara'ya Kar Ne Zaman Yağacak? MGM Uyardı — Hangi İlçeler Etkilenir

Yalova'da Su Kesintisi Başlıyor: 26 Kasım'dan İtibaren Mahalle Mahalle Saatler ve Yasaklar

Acil Toplatma: Roy ve Meltem Lavabo Açıcıları Güvensiz Çıktı

TRT 1 'Sinyal Yok' Hatası: Galatasaray Maçı İçin Kesin Frekans Çözümü

Bakan Tekin: Lise Süresi Kısalacak mı? 'İngiltere Modeli' İşaret Edildi

TOKİ'den Dev Hamle: 500 Bin Konutun İl ve İlçe Dağılımı Netleşti

Fatih Ürek'in Sağlık Durumu: Hastaneden Son Açıklama