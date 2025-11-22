Şuhut’ta Umre Adayları Dualarla Kutsal Topraklara Uğurlandı

Büyük Cami Önünde Dualarla Coşkulu Veda

Afyonkarahisar’ın Şuhut ilçesinde umre ibadetini yerine getirmek üzere yola çıkan umre adayları, Büyük Cami önünde düzenlenen programla kutsal topraklara uğurlandı.

Programa ilçe halkı yoğun ilgi gösterdi. Kur’an-ı Kerim tilaveti ve ilahiler okunarak manevi bir atmosfer oluşturuldu. Din görevlilerinin yaptığı duaların ardından umre adayları, yakınları ve vatandaşların gözyaşları ile hayır temennileri eşliğinde yolcu edildi.

Programda konuşan din görevlileri, umrenin İslam dünyası için önemine vurgu yaparak ibadetin huzur ve manevi yenilenme vesilesi olduğunu belirtti. Görevliler, umre adaylarına hayırlı yolculuklar dileyerek ibadetlerinin kabul olmasını temenni etti.

Aileler duygulu anlar yaşadı; yakınlarını sarılarak uğurlayan vatandaşlar, birlik ve dayanışma içinde hayır dualarında bulundu.

