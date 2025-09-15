Sukhishvili Gürcistan Ulusal Balesi İstanbul'da: 11 Aralık'ta ICC'de

Sukhishvili Gürcistan Ulusal Balesi, 80. yıl özel gösterisiyle 11 Aralık'ta İstanbul Kongre Merkezi'nde (ICC) sahne alacak. Biletler çeşitli platformlarda satışta.

80. yıl özel gösterisiyle sahnede olacak

MyTicket'tan yapılan açıklamaya göre, geçen yıl biletleri tükenen ve gösterileriyle büyük ses getiren topluluk, yeniden İstanbullu sanatseverlerle buluşacak.

Iliko Sukhishvili ve Nino Ramishvili tarafından 1945'te kurulan ve bugün dünyanın saygın sahne toplulukları arasında gösterilen ekip, 1966'daki ilk Türkiye turnesinden bu yana Türkiye'de altıncı kez seyirci karşısına çıkacak.

Sukhishvili, sahne aldığı 90'dan fazla ülkede 50 milyonu aşkın izleyiciye ulaştı; her yıl yaklaşık 300 performansla dünyanın dört bir yanında beğeni topluyor.

Topluluk, 100 dansçı ve özel orkestrasından oluşan geniş kadrosuyla dikkati çekerken, akrobatik hareketleri, kılıç-kalkan koreografileri, renkli geleneksel kostümleri ve güçlü müzikleriyle unutulmaz bir dans gösterisi sunacak.

Etkinliğin biletleri mticket.com.tr, biletinial.com/tr-tr, biletix.com ve myticket.com.tr adreslerinden temin edilebilecek.

