Şükran Ela'nın Sırasına Çiçekler Bırakıldı — Serik’te Okulda Hüzün

Serik’te trafik kazasında yaşamını yitiren Atatürk Anadolu Lisesi son sınıf öğrencisi Şükran Ela’nın boş sırasına arkadaşları çiçek bırakarak onu andı.

Yayın Tarihi: 25.11.2025 18:22
Güncelleme Tarihi: 25.11.2025 18:22
Antalya’nın Serik ilçesinde, Geçtiğimiz Cuma günü meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden Atatürk Anadolu Lisesi son sınıf öğrencisi Şükran Ela (17), okul arkadaşları ve öğretmenleri arasında derin bir üzüntüye yol açtı.

Okulda sabah saatlerinde duygusal anlar yaşandı. Sınıf arkadaşları, Şükran Ela’nın boş kalan sırasına çiçekler bırakarak sevgi, özlem ve acılarını dile getirdi. Sessizlik içinde gerçekleştirilen anma töreni, o anları yaşayan herkesin yüreğini burktu.

Kaymakamdan Ziyaret ve Taziye

Serik Kaymakamı Dr. Cemal Şahin de okulu ziyaret ederek öğrenciler ve öğretmenlerle bir araya geldi. Kaymakam Şahin, Şükran Ela için başsağlığı dileklerini iletti ve aileye sabır temennisinde bulundu.

Olay, hem okul camiasında hem de ilçede derin bir üzüntü bıraktı; öğrenciler arasındaki dayanışma ve taziye görüntüleri dikkat çekti.

