Süleymaniye'de 'Ramazan ve Ramazaniyyeler' Sergisi Açıldı

'Ramazan ve Ramazaniyyeler' Sergisi Süleymaniye'de

Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı (TYEKB), Süleymaniye Yazma Eser Kütüphanesi'nde 'Ramazan ve Ramazaniyyeler' konulu önemli bir sergi ve konferans düzenledi. Bu etkinlikte, ünlü hattat Yakut el-Müsta'sımi'nin yazdığı Kur'an-ı Kerim gibi kıymetli eserlerin yanı sıra, kurumun farklı koleksiyonlarından derlenen 19 eser sergilendi.

TYEKB Başkanı Dr. Coşkun Yılmaz'dan Açıklamalar

Etkinlikte konuşan TYEKB Başkanı Dr. Coşkun Yılmaz, Türkiye Yazma Eserler Kurumu'nun İslam ve Türk İslam tarihindeki rolünün önemine vurgu yaparak, “Kurum, binlerce yıllık geçmişimizin entelektüel ortak hafızasıdır.” dedi. Yılmaz, geçmişin korunmasının yanı sıra, bu mirası günümüze ve geleceğe taşımak adına çalışmalara devam edeceklerini ifade etti.

Ramazan'ın Kültür ve Edebiyat Üzerindeki Yansımaları

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Nihat Öztoprak, sergi kapsamında 'Türk Edebiyatında Ramazaniyyeler' konulu bir sunum gerçekleştirdi. Öztoprak, Ramazan ayının Türk kültürü ve medeniyetindeki önemi üzerine, “Ramazan, neşeyle yaşanan, kardeşliğin ve dostluğun hatırlandığı bir dönemdir.” ifadelerini kullandı. Ayrıca, Ramazan temaının şairler üzerinden edebiyata yansıdığını belirtti.

Özellikleri ve İçeriği

Konferansın ardından 'Ramazan ve Ramazaniyyeler' sergisi açıldı. Sergiyi ziyaret eden katılımcılara, TYEKB Uzmanı Recep Hisar eserler hakkında bilgi verdi. Sergide, Hz. Peygamber'in Sakal-ı Şerifi de ziyaretçilere sunulurken, okuyucu dualar eşliğinde gerçekleştirildi.

Ayrıca, sergide ramazaniyyeler, ilahiler, manzumeler, gazeller ve oruçla ilgili fıkhi eserler yer almakta. Süheyl Ünver'in Ramazan kültürüne dair 15 defteri de sergideki diğer dikkat çekici eserler arasında.

Sergi Ziyaretine Açık

'Ramazan ve Ramazaniyyeler' sergisi, Ramazan ayı sonuna kadar ziyaretçi kabul etmeye devam edecek.

Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı (TYEKB) tarafından "Ramazan ve Ramazaniyyeler" konulu konferans ve sergi açılışı Süleymaniye Yazma Eser Kütüphanesi TYEK Seminer Salonu'nda gerçekleştirildi. Programda, TYEKB Başkanı Dr. Coşkun Yılmaz (sağda) konuşma yaptı.

Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı (TYEKB) tarafından "Ramazan ve Ramazaniyyeler" konulu konferans ve sergi açılışı Süleymaniye Yazma Eser Kütüphanesi TYEK Seminer Salonu'nda gerçekleştirildi. Programda, TYEKB Başkanı Dr. Coşkun Yılmaz (sağda) konuşma yaptı.