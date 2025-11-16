Sultanbeyli'de elektrikli scooter kazası: 12 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Sultanbeyli'de otomobilin çarptığı elektrikli scooter sürücüsü 12 yaşındaki Mesna Yiğit Emirkulu hayatını kaybetti. Sürücü N.Ç. gözaltında, soruşturma sürüyor.

Yayın Tarihi: 16.11.2025 15:00
Güncelleme Tarihi: 16.11.2025 15:00
Sultanbeyli'de elektrikli scooter kazası: 12 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Sultanbeyli'de elektrikli scooter kazası: 12 yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi

İstanbul’un Sultanbeyli ilçesinde meydana gelen kazada, elektrikli scooter sürücüsü 12 yaşındaki Mesna Yiğit Emirkulu hayatını kaybetti.

Kaza Detayları

Kaza, 15 Kasım Cumartesi günü saat 15.37 sıralarında Necip Fazıl Mahallesi, Trabzon Caddesi ile Farabi Sokak kesişiminde gerçekleşti. N.Ç. (35) idaresindeki 34 FZK 814 plakalı otomobil, elektrikli scooter ile seyir halinde olan Mesna Yiğit Emirkulu (12)'ya çarptı.

Çarpmanın etkisiyle yere savrulan çocuk ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Emirkulu hastaneye kaldırıldı ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

Soruşturma ve Gelişmeler

Kaza sonrası araç sürücüsü N.Ç. polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Olayla ilgili adli ve idari soruşturma sürmektedir.

Olay yerinde inceleme yapan ekiplerin çalışmaları ve soruşturmanın seyrine ilişkin bilgiler yetkililerce paylaşılmaya devam edecek.

HAYATINI KAYBEDEN MESNA YİĞİT EMİRKULU

HAYATINI KAYBEDEN MESNA YİĞİT EMİRKULU

İLGİLİ HABERLER

TOKİ Başvuruları: Sonuç Süresi ve e-Devlet 'Değerlendiriliyor' Uyarısı

TOKİ Kura Çekimi: Canlı Yayın, Noter Denetimi ve Hak Sahipliği Nasıl Belirlenecek?

2025 En Yeni Cuma Mesajları: Ayetli, Resimli ve Dualı Paylaşımlar

2026 BİLSEM Başvuruları Ne Zaman? MEB Takvimi ve Önemli Tarihler

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Sultanbeyli'de elektrikli scooter kazası: 12 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
2
Seydikemer'de Orman Yangını: Çaltıözü Mahallesi'nde Alevler
3
Almanya'dan 100 milyon euroluk dron savunma planı
4
Samsun'da Şakalaşma Faciası: 24 Yaşındaki Gökhan Güney Pompalı Tüfekle Öldü
5
Selman Oğuzhan Eser Trafik Kazası Geçirdi — Aile Hafif Yaralandı
6
Millî Eğitim Bakanı Yusuf Tekin Malatya'da: Başkan Sami Er ile eğitim projelerini değerlendirdi
7
Mehmet Ali Doğan'ın 'Sınırlanmış Alanlar Şamanik Görseller' Sergisi SANKO'da

Yeni TOKİ Evleri Kiraya Verilir mi? Satış ve Kiralama Kuralları

TOKİ Başvuruları: Sonuç Süresi ve e-Devlet 'Değerlendiriliyor' Uyarısı

TV8 halka arz ne zaman? Acun Ilıcalı'nın TV8'i SPK'ya başvurdu

2026 BİLSEM Başvuruları Ne Zaman? MEB Takvimi ve Önemli Tarihler

Üç Aylar Ne Zaman Başlıyor? Diyanet 2025-2026 Takvimi

KPSS 65 Puanla Belediye Memur Alımı: Datça ve Çeşme'de 2 Kadro (Aralık 2025)

Emekli Promosyonunda Kasım 2025 Rekoru: Paket 39.500 TL'ye Ulaştı

SGK'dan Erken Emeklilik Müjdesi: 1800 ve 3600 Gün Formülü, %40 ve %60 Şartları

2025 En Yeni Cuma Mesajları: Ayetli, Resimli ve Dualı Paylaşımlar

İnci Taneleri 3. Sezon Ne Zaman Başlayacak? Bu Akşam Var Mı?

TOKİ Kura Çekimi: Canlı Yayın, Noter Denetimi ve Hak Sahipliği Nasıl Belirlenecek?

Meteoroloji 9 İle Beyaz Alarm Verdi: Kar Ne Zaman Yağacak?