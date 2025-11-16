Sultanbeyli'de elektrikli scooter kazası: 12 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Sultanbeyli'de elektrikli scooter kazası: 12 yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi

İstanbul’un Sultanbeyli ilçesinde meydana gelen kazada, elektrikli scooter sürücüsü 12 yaşındaki Mesna Yiğit Emirkulu hayatını kaybetti.

Kaza Detayları

Kaza, 15 Kasım Cumartesi günü saat 15.37 sıralarında Necip Fazıl Mahallesi, Trabzon Caddesi ile Farabi Sokak kesişiminde gerçekleşti. N.Ç. (35) idaresindeki 34 FZK 814 plakalı otomobil, elektrikli scooter ile seyir halinde olan Mesna Yiğit Emirkulu (12)'ya çarptı.

Çarpmanın etkisiyle yere savrulan çocuk ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Emirkulu hastaneye kaldırıldı ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

Soruşturma ve Gelişmeler

Kaza sonrası araç sürücüsü N.Ç. polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Olayla ilgili adli ve idari soruşturma sürmektedir.

Olay yerinde inceleme yapan ekiplerin çalışmaları ve soruşturmanın seyrine ilişkin bilgiler yetkililerce paylaşılmaya devam edecek.

HAYATINI KAYBEDEN MESNA YİĞİT EMİRKULU