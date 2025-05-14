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Sultanbeyli'de Kamyonun Otomobil Üzerine Devrilmesi Kameralara Yansıdı

Sultanbeyli'de hafriyat kamyonu, otomobilin üzerine devrildi. Kazada yaralanan olmadı.

Yayın Tarihi: 14.05.2025 17:43
Güncelleme Tarihi: 14.05.2025 17:43
Sultanbeyli'de Kamyonun Otomobil Üzerine Devrilmesi Kameralara Yansıdı

Sultanbeyli'de Kamyon Kazası!

Sultanbeyli'de, seyir halindeki bir hafriyat kamyonu, sürücü kursuna ait otomobilin üzerine devrildi. Olay, güvenlik kameralarına yansıdı.

Kaza Detayları

Yasin Y. yönetimindeki 34 EH 3469 plakalı moloz yüklü hafriyat kamyonu, Atatürk Caddesi'nden Tavukçu Yolu Caddesi'ne dönerken, karşı yönde ışıklarda bekleyen Recep K. idaresindeki 35 ASK 580 plakalı sürücü kursu otomobilinin üzerine devrildi.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Neyse ki, kazada herhangi bir yaralanma meydana gelmedi. Polis ekipleri, güvenlik önlemlerini alarak uygun tedbirleri aldı.

Ekiplerin, kazaya karışan araçlar için kaldırma çalışmaları sürmekte. Olayın görüntüleri, kazanın anını net bir şekilde gözler önüne serdi.

Bu olay, kazaların önlenmesi için dikkatli olunması gerektiğini bir kez daha hatırlatıyor.

Sultanbeyli'de hafriyat kamyonu sürücü kursu otomobilinin üzerine devrildi. İhbar üzerine olay...

Sultanbeyli'de hafriyat kamyonu sürücü kursu otomobilinin üzerine devrildi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Sultanbeyli'de hafriyat kamyonu sürücü kursu otomobilinin üzerine devrildi. İhbar üzerine olay...

Sultanbeyli'de hafriyat kamyonu sürücü kursu otomobilinin üzerine devrildi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

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