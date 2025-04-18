Sultanbeyli'de Kentsel Dönüşüm Protokolü İmzalandı

Sultanbeyli Belediyesi ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Kentsel Dönüşüm Başkanlığı arasında Sultanbeyli Kentsel Dönüşüm Projeleri Protokolü imzalandı. Bu önemli adım, ilçedeki kentsel dönüşüm çalışmalarına yeni bir vizyon kazandıracak.

Proje Detayları ve Hedefler

Belediye Başkanı Ali Tombaş ile Kentsel Dönüşüm Başkanı Hakkı Alp'ın katıldığı törenle imzalanan protokol doğrultusunda, Mimar Sinan Mahallesi'nde 70 bin metrekarelik alanda yeni bir kentsel dönüşüm projesi başlatılacak. Proje, toplamda 150 bin metrekare inşaat alanına sahip olacak. Tombaş, bu proje kapsamında 710 bağımsız bölüm, 3 ticari ünite ve 4 bin 500 metrekare ticari alan inşa edileceğini duyurdu. Böylece, yaklaşık 5 milyar liralık bir yatırım Sultanbeyli'ye kazandırılacak.

Yeni Yaklaşımlar ve Hızlı Süreç

Tombaş, kentsel dönüşüm süreçlerinin daha hızlı ilerlemesi amacıyla belediyeye bağlı SULKON şirketini kurduklarını ve Battalgazi Mahallesi'nde 15 bin metrekarelik alanda 404 bağımsız bölüm, 3 ticari ünite, 71 bin metrekare inşaat alanı inşa edileceğini açıkladı. Tüm bu projelerle birlikte, 5 yıl içinde 1114 bağımsız bölüm kazandırmayı hedeflediklerini belirtti.

Yapı Stokunda Hedeflenen Dönüşüm

Tombaş, Sultanbeyli genelinde mevcut yapı stokunun yüzde 30'unun dönüştüğünü, bu projelerle birlikte bu oranı %45'e çıkarma hedefinde olduklarını ifade etti. Ayrıca, destekleri için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bakan Murat Kurum ve Kentsel Dönüşüm Başkanı Hakkı Alp'a teşekkür etti.

İstanbul İçin Dirençli Yapılar

Kentsel Dönüşüm Başkanı Alp ise, protokolün Sultanbeyli’ye hayırlı olmasını dileyerek, İstanbul'daki dönüşüm projelerine dikkat çekti. İstanbul genelinde toplamda dönüşmesi gereken 600 bin yapı bulunduğunu vurguladı ve iki kurum arasındaki iş birliğinin önemini belirtti. Alp, "İstanbul'u daha dirençli bir şehir haline getirmek için var gücümüzle çalışacağız" dedi.

Sultanbeyli Belediyesi ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Kentsel Dönüşüm Başkanlığı arasında "Sultanbeyli Kentsel Dönüşüm Projeleri Protokolü" imzalandı. Belediye Başkanı Ali Tombaş (sağda) ile Kentsel Dönüşüm Başkanı Hakkı Alp'ın (solda) katıldığı törenle "Sultanbeyli Kentsel Dönüşüm Projeleri Protokolü" imzalandı.

Sultanbeyli Belediyesi ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Kentsel Dönüşüm Başkanlığı arasında "Sultanbeyli Kentsel Dönüşüm Projeleri Protokolü" imzalandı. Belediye Başkanı Ali Tombaş (sağda) ile Kentsel Dönüşüm Başkanı Hakkı Alp'ın (solda) katıldığı törenle "Sultanbeyli Kentsel Dönüşüm Projeleri Protokolü" imzalandı.