DOLAR
38,17 -0,44%
EURO
43,55 -0,13%
ALTIN
4.083,76 -0,62%
BITCOIN
3.230.164,46 0,58%

Sultanbeyli'de Kentsel Dönüşüm Protokolü İmzalandı

Sultanbeyli Belediyesi, Kentsel Dönüşüm Başkanlığı ile önemli bir protokol imzaladı. Proje, ilçede güvenli yapılar inşa edecek.

Yayın Tarihi: 18.04.2025 12:28
Güncelleme Tarihi: 18.04.2025 12:28
Sultanbeyli'de Kentsel Dönüşüm Protokolü İmzalandı

Sultanbeyli'de Kentsel Dönüşüm Protokolü İmzalandı

Sultanbeyli Belediyesi ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Kentsel Dönüşüm Başkanlığı arasında Sultanbeyli Kentsel Dönüşüm Projeleri Protokolü imzalandı. Bu önemli adım, ilçedeki kentsel dönüşüm çalışmalarına yeni bir vizyon kazandıracak.

Proje Detayları ve Hedefler

Belediye Başkanı Ali Tombaş ile Kentsel Dönüşüm Başkanı Hakkı Alp'ın katıldığı törenle imzalanan protokol doğrultusunda, Mimar Sinan Mahallesi'nde 70 bin metrekarelik alanda yeni bir kentsel dönüşüm projesi başlatılacak. Proje, toplamda 150 bin metrekare inşaat alanına sahip olacak. Tombaş, bu proje kapsamında 710 bağımsız bölüm, 3 ticari ünite ve 4 bin 500 metrekare ticari alan inşa edileceğini duyurdu. Böylece, yaklaşık 5 milyar liralık bir yatırım Sultanbeyli'ye kazandırılacak.

Yeni Yaklaşımlar ve Hızlı Süreç

Tombaş, kentsel dönüşüm süreçlerinin daha hızlı ilerlemesi amacıyla belediyeye bağlı SULKON şirketini kurduklarını ve Battalgazi Mahallesi'nde 15 bin metrekarelik alanda 404 bağımsız bölüm, 3 ticari ünite, 71 bin metrekare inşaat alanı inşa edileceğini açıkladı. Tüm bu projelerle birlikte, 5 yıl içinde 1114 bağımsız bölüm kazandırmayı hedeflediklerini belirtti.

Yapı Stokunda Hedeflenen Dönüşüm

Tombaş, Sultanbeyli genelinde mevcut yapı stokunun yüzde 30'unun dönüştüğünü, bu projelerle birlikte bu oranı %45'e çıkarma hedefinde olduklarını ifade etti. Ayrıca, destekleri için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bakan Murat Kurum ve Kentsel Dönüşüm Başkanı Hakkı Alp'a teşekkür etti.

İstanbul İçin Dirençli Yapılar

Kentsel Dönüşüm Başkanı Alp ise, protokolün Sultanbeyli’ye hayırlı olmasını dileyerek, İstanbul'daki dönüşüm projelerine dikkat çekti. İstanbul genelinde toplamda dönüşmesi gereken 600 bin yapı bulunduğunu vurguladı ve iki kurum arasındaki iş birliğinin önemini belirtti. Alp, "İstanbul'u daha dirençli bir şehir haline getirmek için var gücümüzle çalışacağız" dedi.

Sultanbeyli Belediyesi ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Kentsel Dönüşüm...

Sultanbeyli Belediyesi ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Kentsel Dönüşüm Başkanlığı arasında "Sultanbeyli Kentsel Dönüşüm Projeleri Protokolü" imzalandı. Belediye Başkanı Ali Tombaş (sağda) ile Kentsel Dönüşüm Başkanı Hakkı Alp'ın (solda) katıldığı törenle "Sultanbeyli Kentsel Dönüşüm Projeleri Protokolü" imzalandı.

Sultanbeyli Belediyesi ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Kentsel Dönüşüm...

Sultanbeyli Belediyesi ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Kentsel Dönüşüm Başkanlığı arasında "Sultanbeyli Kentsel Dönüşüm Projeleri Protokolü" imzalandı. Belediye Başkanı Ali Tombaş (sağda) ile Kentsel Dönüşüm Başkanı Hakkı Alp'ın (solda) katıldığı törenle "Sultanbeyli Kentsel Dönüşüm Projeleri Protokolü" imzalandı.

İLGİLİ HABERLER

Ayaş'ta Yüzyılın Doğalgaz Müjdesi!

Ticaret Bakanlığı'ndan Kooperatiflere Müjde: Destek Limitleri Rekor Artışla 1 Milyon TL'ye Ulaştı

Karadeniz’den Gelen Sağanak Yağış Uyarısı: Hafta Sonu Hava Durumu

Eskişehir'de Büyükşehir Belediyesi'nden İndirimli Konut Satışı!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Ersun Yanal'ın Babası Ural Yanal, Denizli'de Defnedildi
2
Fethi Sekin Anısına 'Kahramanlar Ormanı' Açıldı
3
Şanlıurfa'da Trafik Kazası: 3 Ölü, 2 Yaralı
4
Kayseri'de Silahlı Saldırı: Bir Kişi Ağır Yaralandı
5
Başkentte 'Türkiye'nin Fikir Dergileri' Sempozyumu Gerçekleşti
6
Ayaş'ta Yüzyılın Doğalgaz Müjdesi!

Eskişehir'de Büyükşehir Belediyesi'nden İndirimli Konut Satışı!

Ayaş'ta Yüzyılın Doğalgaz Müjdesi!

Şanlıurfa'da 18 Nisan'da Elektrik Kesintisi Uyarısı!

Ticaret Bakanlığı'ndan Kooperatiflere Müjde: Destek Limitleri Rekor Artışla 1 Milyon TL'ye Ulaştı

Erdoğan'dan Çiftçilere Zirai Don Desteği Müjdesi

Milyonların Beklediği Yapılandırma Geliyor: Bağkur, SSK ve Daha Fazlası!

İzmir'de Denizin Üzerinde Yürüyebileceğiniz Gizli Cennet: Çıfıt Adası

TEİAŞ'tan Nisan Ayında 435 Kadrolu Personel Alımı Müjdesi

Karadeniz’den Gelen Sağanak Yağış Uyarısı: Hafta Sonu Hava Durumu

Eskişehir'den Çığır Açan 'Sahipsiz Köpek' Kararı: Yeni Dönem Başlıyor

Adana'da Yaz Boyunca Ücretsiz Yüzme Kursu Müjdesi!

22 Nisan Tatil mi? 23 Nisan'da Resmi Tatil Detayları Açıklandı!