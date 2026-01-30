Sultanbeyli'ye 7 Yeni Okul: Ali Tombaş'tan Eğitim Müjdesi

Sultanbeyli'ye 7 yeni okul ilan edildi; Mehmet Akif ve Akşemsettin mahallelerine 32 sınıflı okullar kazandırılacak.

Yayın Tarihi: 30.01.2026 11:08
Güncelleme Tarihi: 30.01.2026 11:08
Sultanbeyli Belediye Başkanı Ali Tombaş, ilçeye 7 yeni okul kazandırılacağını açıkladı. Saha ziyaretleriyle devam eden çalışmalar yerinde incelendi; Mehmet Akif Mahallesi'ne 32 sınıflı 2 ortaokul, Akşemsettin Mahallesi'ne ise 32 sınıflı 1 ilkokul yapılacağı duyuruldu.

Yerinde inceleme ve hedefler

Eğitimi merkeze alan belediyecilik anlayışıyla hareket ettiklerini belirten Başkan Tombaş, ilçenin artan nüfusu ve eğitim ihtiyacına yanıt verecek adımlar attıklarını söyledi. Okul inşaatlarının yapım sürecini yerinde inceleyen Tombaş, Sultanbeyli'nin her mahallesinde eğitime yönelik yatırımların artarak süreceğini vurguladı.

Başkan Tombaş, yalnızca belirli bölgelere değil, ilçenin farklı mahallelerine de yeni okul yatırımları için çalışmaların devam ettiğini belirterek, eğitim altyapısını güçlendirmenin amaçları arasında olduğunu ifade etti. Tombaş, 'Eğitim, geleceğe yapılan en güçlü yatırımdır. Çocuklarımızın daha nitelikli ve güvenli eğitim ortamlarına kavuşması için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Yeni okullarımızın ilçemize, öğrencilerimize ve ailelerimize hayırlı olmasını diliyorum' dedi.

Teşekkür ve iş birliği vurgusu

Sultanbeyli Belediye Başkanı Ali Tombaş, eğitime yönelik yatırımların hayata geçirilmesinde emeği geçenlere teşekkür ederek şunları kaydetti: 'İlçemize kazandırılacak bu önemli eğitim yatırımlarında desteklerini esirgemeyen Millî Eğitim Bakanımız Sayın Yusuf Tekin'e, İstanbul Valimiz Sayın Davut Gül'e ve Sultanbeyli Kaymakamımız Sayın Kemal Şahin'e şahsım ve hemşehrilerim adına şükranlarımı sunuyorum. Devletimizin tüm kurumlarıyla uyum içerisinde, çocuklarımızın geleceği için çalışmaya devam edeceğiz.'

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları