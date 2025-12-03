Sultangazi Belediyesi'nden 3 Aralık Dünya Engelliler Günü Programı

Sultangazi Belediyesi, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla ilçedeki engelli bireylere yönelik özel bir program düzenledi. Etkinlik Sezai Karakoç Gençlik, Spor ve Engelliler Merkezi'nde gerçekleştirildi.

Programa Sultangazi Kaymakamı Mahmut Kaşıkçı, Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun ve eşi Tuba Dursun, belediye başkan yardımcıları, meclis üyeleri, muhtarlar, engelli bireyler ve aileleri ile çok sayıda vatandaş katıldı. Etkinlikte bir Engelsiz Resim Sergisi açıldı ve Sultangazi Belediyesi'nin düzenlediği EKPSS Kursunun eğitim materyalleri kursiyerlere dağıtıldı.

Kaymakam Kaşıkçı'nın Mesajı

Programda konuşan Sultangazi Kaymakamı Mahmut Kaşıkçı, şöyle dedi: "Mesleğe ilk başladığımızda eğitim için yurt dışına gittiğimizde karşılaştığımız hizmetlerin bugün ülkemizde olduğunu görmekten mutluluk duyuyorum. Engellilere yönelik hizmetlerimizin geldiği bu seviye memnuniyet vericidir."

Başkan Dursun: Engelli Kardeşlerimizin Hayatını Daha Konforlu Hale Getirmek İçin Çalışıyoruz

Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun programda katılımcılara teşekkür ederek şunları ifade etti: "Maşallah bugün burası çok güzel görünüyor. Bugün buraya kadar gelen kıymetli annelere, kıymetli babalara ve en önemlisi kıymetli engelli kardeşlerime çok teşekkür ediyorum. Onlar engelleri aşmak için çok büyük gayret gösteriyorlar, çok özverili çalışıyorlar. Bugün Birleşmiş Milletler tarafından ilan edilen ve özel olarak kutlanan bir gün. Sadece engelli kardeşlerimizin değil, onlara bakanların yükünün çok daha ağır olduğunu biliyorum. Biliyorum sizin işiniz çok zor. Hepinizden Allah razı olsun, çünkü bir engelliye bakmak kadar zor bir iş yoktur. Merkezimizde engelli kardeşlerimize yönelik çok fazla iş yapıyoruz. Engelli kardeşlerimiz buraya gelip eğitim alıyor, burada kendilerini daha değerli hissediyor. Bazen geziler yapıyor, müzelere hayvanat bahçesine gidiyorsunuz. Bunu neden yapıyoruz? Çünkü sizleri hayattan ayrı tutmak isteyen bir köşeye koyup da gözlerden kaçırmak isteyen herkese karşı biz diyoruz ki, "Engelliler her daim burada, herkesin gözü önünde olacak. Bizler nasıl yaşıyorsak onlar da bu hayatın içerisinde en güzelini yaşayacaklar" diyoruz. Çünkü bunu hak ediyorlar"

Başkan Dursun, Engelsiz Saatler Akademisinin önemine de değinerek projenin işleyişini anlattı: "Engelsiz Saatler Akademisi adını verdiğimiz çok önemli olan bir hizmetimiz var. Engelli kardeşimizi burada hizmet eden personelimizle alıyoruz, annesi babası engelliye bakan her kim olursa olsun hastaneye gidecekse, çarşıya gidecekse, pazara gidecekse gidiyor. Aileleriniz, ’Ben çok sıkıldım, çok yoruldum 2-3 saatliğine benim canımı size bırakayım ki ona en az benim kadar iyi bakıyorsunuz’ diyerek engelli kardeşlerimizi bize bırakıyor. Biz burada bakımını en güzel şekilde yapıyoruz. Siz o arada işlerinizi halletmeye çalışıyorsunuz. Size emanetinizi çok daha iyi bir şekilde vermek için gayret ediyoruz. Engelsiz Saatler Akademisi projemiz, bizim için çok önemli bir projeydi. Şimdi bu projeden çok kişi faydalanıyor. Burada başka hizmetlerimiz de var. Engelliler Merkezimiz içinde havuzumuz var ve havuzumuzdan faydalanıyorsunuz. Ergoterapi merkezimiz var, çocuklarımızın hayatın içerisine girmelerini sağlayacak meslek atölyelerimiz var, pastacılık kursumuz var"

Dursun ayrıca bakım malzemesi yardımlarına devam ettiklerini belirterek Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür etti ve şu bilgileri paylaştı: "200 bin adet hasta bakım bezi dağıtmışız, tekerlekli sandalyeler dağıtmışız ama devletimiz çok daha fazlasını yapıyor"

EKPSS ve Kamu İstihdamı

Başkan Dursun, engellilerin kamuda istihdamında EKPSS'nin önemine dikkat çekti: "Eskiden bir engellinin mesela hakim savcı olması mümkün değildi. Çıkarılan kanunla artık engelli bir birey okursa hukuk fakültesini bitirirse diğer bireyler gibi sınava girip kazanırsa hakim ve savcı olabiliyor. Engelli kardeşlerimizin kamuda işe girebilmesi için 2014 yılı itibarıyla Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (EKPSS) adıyla uygulanmaya başlandı. Biz de Sultangazi Belediyesi olarak biliyorsunuz EKPSS sınavına hazırlık kursları düzenliyoruz. Hem Milli Eğitim hem Halk Eğitim ile birlikte EKPSS kursları düzenliyoruz. Bir önceki sene EKPSS Türkiye birincisi ve 3.sü Sultangazi’den çıkmıştı"

