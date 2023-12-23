Sultangazi'de CHP Gençlik Kolları Başkan Yardımcısı silahlı saldırıya uğradı

CHP Sultangazi Gençlik Kolları Başkan Yardımcısı Ali Kılıç, İstanbul'da silahlı saldırıya uğradı. Kılıç'ın bulunduğu araçta hasar oluştu. Saldırıyı gerçekleştirenler, kaçtıkları otomobili Arnavutköy'de ateşe verdiler. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

Sultangazi'de CHP Gençlik Kolları Başkan Yardımcısı silahlı saldırıya uğradı
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Silahlı saldırıya uğrayan CHP Sultangazi Gençlik Kolları Başkan Yardımcısı Ali Kılıç yaralı olarak kurtuldu. Kılıç'ın aracında maddi hasar meydana geldi. Olaydan sonra kaçan saldırganların yakalanması için polis çalışma başlattı.

Arnavutköy İstiklal Mahallesi'nde bir otomobil alevler içinde bırakıldı. Otomobilin içerisinde 2 tane tüfek bulundu. Yangına ve olaya müdahale etmek için çok sayıda itfaiye ve polis geldi. Otomobilin, Esenler'de dün gece 1 kişinin hayatını kaybettiği silahlı saldırıyla ilgili olduğu düşünülüyor.

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