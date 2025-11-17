Sultangazi'de Eski Koca Dehşeti: Güvenlik Kamerası Görüntüleri Ortaya Çıktı

İstanbul Sultangazi'de eski eşinin birlikte yaşadığı adamı öldürdükten sonra intihar eden şahsın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Sultangazi'de Silahlı Saldırı ve İntihar: Yeni Görüntüler

İstanbul Sultangazi'de yaşanan olayda, önce eski eşinin birlikte yaşadığı kişiyi vuran ardından kendi kafasına ateş eden şahsın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Olayın Ayrıntıları

Olay, dün Sultançiftliği Mahallesi Ordu Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Hatice K., eski eşi Salih Bozacı ile boşandıktan sonra Erdoğan A. ile evlenmiş, daha sonra Erdoğan A. ile de boşanarak yeniden Salih Bozacı ile barışıp aynı evde yaşamaya başlamıştı.

Cadde üzerinde alışveriş yaptıkları sırada yanlarına gelen Erdoğan A., Salih Bozacı'yı silahla vurduktan sonra aynı silahla kendi kafasına ateş etti. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralanan iki kişi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Kısa süre sonra Salih Bozacı hayatını kaybetti.

Güvenlik Kamerası Görüntüleri

Saldırganın olay öncesinde beklediği anlar ve silah sesleri güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, Erdoğan A.'nın saldırı anına ilişkin net kareler yer alıyor.

Hastaneye kaldırılan saldırgan Erdoğan A., yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

