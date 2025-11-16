Sultangazi’de silahlı dehşet: 1 ölü, 1 ağır yaralı

Sultangazi’de eski eşinin birlikte yaşadığı kişiyi vuran saldırgan, kendini de yaralayarak ağır duruma düştü; bir kişi hayatını kaybetti.

Yayın Tarihi: 16.11.2025 22:33
Güncelleme Tarihi: 16.11.2025 22:33
Sultançiftliği Mahallesi Ordu Caddesi'nde meydana geldi

İstanbul Sultangazi ilçesinde, eski eş krizinin büyümesi kanlı bitti. İddialara göre Hatice K. ile aralarında sorun yaşanan şahıslar cadde üzerinde alışveriş yaparken yanlarına gelen Erdoğan A. adlı kişi, yanında getirdiği silahla önce Salih Bozacı'yı vurdu; ardından aynı silahı kendi kafasına ateşledi.

Olayın ardından vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan iki kişi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Hastanedeki müdahalelere rağmen Salih Bozacı hayatını kaybetti. Saldırgan Erdoğan A.'nın ise hayati tehlikesinin sürdüğü belirtildi.

Olay yeri inceleme ekipleri Ordu Caddesi üzerinde geniş çaplı çalışma yürüttü. Soruşturma kapsamındaki bilgilerde, Erdoğan A.’nın 3, Salih Bozacı’nın 4 suç kaydı bulunduğu kaydedildi.

Gelişmelerle ilgili soruşturma sürüyor.

