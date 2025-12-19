DOLAR
Sultanhisar'da 'Misafirim Kaymakamım' Projesi Salavatlı ve Atça'da Devam Etti

Kaymakam Ali Ekber Ateş, 'Misafirim Kaymakamım' projesiyle Salavatlı ve Atça'da iki öğrencinin ailelerini ziyaret ederek eğitim ve sınav sürecini değerlendirdi.

Yayın Tarihi: 19.12.2025 09:28
Güncelleme Tarihi: 19.12.2025 09:28
Kaymakam Ateş, öğrenci ve ailelerle buluştu

Sultanhisar İlçe Kaymakamı Ali Ekber Ateş, 'Misafirim Kaymakamım' projesi kapsamında Salavatlı Ortaokulu 7'nci sınıf öğrencisi Elveda Harmanlıoğlu ile Atça Şehit Mutlu Uçar Anadolu Lisesi 12'nci sınıf öğrencisi Sümeyra Kadriye Yüksel'in ailelerini evlerinde ziyaret etti.

Ziyarete İlçe Milli Eğitim Müdürü Erdinç Güner ve öğretmenler de katıldı. Kaymakam Ateş, öğrencilerle yakından ilgilenip hedefleri ve gelecek planları hakkında sohbet etti.

Görüşmede deneme sınav sonuçları ve okul başarıları değerlendirildi; eksik olunan ders ve konuların sınava kadar giderilmesi için yapılacak çalışmalar planlandı. Eğitimde istikrar ve desteğin önemine vurgu yapıldı.

Kaymakam Ateş, eğitime verilen önemi bir kez daha belirterek sınav sürecini yakından takip edeceklerini söyledi ve öğrencilere başarı dileklerini iletti. Ziyaret sonunda ailelere misafirperverlikleri için teşekkür edildi.

Yazar
EDİTÖR

Gizem Polat

2 yıllık deneyimli (Junior). Gece boyunca sosyal medyada viral olan videoları, yurt dışındaki (ABD saat dilimi) gelişmeleri takip eder ve sabah gündemi için taslaklar hazırlar.

