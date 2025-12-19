Sultanhisar'da 'Misafirim Kaymakamım' projesi Salavatlı ve Atça'da devam etti

Kaymakam Ateş, öğrenci ve ailelerle buluştu

Sultanhisar İlçe Kaymakamı Ali Ekber Ateş, 'Misafirim Kaymakamım' projesi kapsamında Salavatlı Ortaokulu 7'nci sınıf öğrencisi Elveda Harmanlıoğlu ile Atça Şehit Mutlu Uçar Anadolu Lisesi 12'nci sınıf öğrencisi Sümeyra Kadriye Yüksel'in ailelerini evlerinde ziyaret etti.

Ziyarete İlçe Milli Eğitim Müdürü Erdinç Güner ve öğretmenler de katıldı. Kaymakam Ateş, öğrencilerle yakından ilgilenip hedefleri ve gelecek planları hakkında sohbet etti.

Görüşmede deneme sınav sonuçları ve okul başarıları değerlendirildi; eksik olunan ders ve konuların sınava kadar giderilmesi için yapılacak çalışmalar planlandı. Eğitimde istikrar ve desteğin önemine vurgu yapıldı.

Kaymakam Ateş, eğitime verilen önemi bir kez daha belirterek sınav sürecini yakından takip edeceklerini söyledi ve öğrencilere başarı dileklerini iletti. Ziyaret sonunda ailelere misafirperverlikleri için teşekkür edildi.

SULTANHİSAR İLÇE KAYMAKAMI ALİ EKBER ATEŞ, 'MİSAFİRİM KAYMAKAMIM' PROJESİ KAPSAMINDA SALAVATLI ORTAOKULU 7’NCİ SINIF ÖĞRENCİSİ ELVEDA HARMANLIOĞLU İLE ATÇA ŞEHİT MUTLU UÇAR ANADOLU LİSESİ 12’NCİ SINIF ÖĞRENCİSİ SÜMEYRA KADRİYE YÜKSEL’İN AİLELERİNİ EVLERİNDE ZİYARET ETTİ.