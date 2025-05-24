Suriye Bakanı Kabavat'tan Ailelerin Dönüşü İçin Önemli Açıklamalar

Suriye Sosyal İşler ve Çalışma Bakanı Hind Kabavat, Suriyeli ailelerin dönüşü üzerine çalışmalarını sürdüğünü belirtti. Kabavat, "Bu yıl, bizim için özgürleşme sonrası sembolik bir anlam taşıyor. İnsanlar geri dönmeye, Suriye’de bir araya gelmeye başladılar. Bu nedenle bu yıl özel bir yıl." ifadelerini kullandı.

Bakan Kabavat, sığınmacılık sorununu çözmek amacıyla Suriye hükümetinin yürüttüğü politika üzerinde durarak, Suriyeli sığınmacıların geçici yardım sistemlerine bağımlı kalmaksızın, kendi vatanlarında insana yaraşır bir yaşam biçimine entegre edilmelerinin önemine dikkat çekti.

Uluslararası Aile Forumu'nda Vurgulanan Temalar

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın ev sahipliğinde düzenlenen Uluslararası Aile Forumu'nda konuşan Kabavat, Suriye halkının ailesini yeniden bir araya getirmek için çabaladığını ifade etti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 2025’i “Aile Yılı” ilan etmesi, foruma özel bir ivme kazandırdığını belirtti.

Suriyeli Ailelerin Yeniden Birleşme Zamanı

Bakan, "Suriyeli ailelerin dünyanın dört bir yanına dağıldığını ve bugün aile bağının yeniden kurulmasının zamanının geldiğini unutmamalıyız." dedi. Ayrıca, Türk toplumu ile sahip oldukları ortak değerlerin altını çizerek, aile sevgisi ve büyüklerine saygının önemine vurgu yaptı.

Yetim Çocukların Geleceği İçin Önemli Adımlar

Kabavat, Türk mevkidaşı Mahinur Özdemir Göktaş ile yaptığı görüşmede, Suriye'deki savaşın gölgesinde büyüyen yetim çocuklar için daha iyi bir eğitim ortamı sağlama yollarını konuştuklarını belirtti. Çocukların aile ortamında sevgi ve istikrarla büyümesinin değerine değindi.

Suriyelilerin Eğitime Entegrasyonu

Bakan, Türkiye'den dönen ailelerin çocuklarının Suriye eğitim sistemine entegrasyonu konusuna da dikkat çekerek, "Birçok çocuk yalnızca Türkçe biliyor. Türk okullarının Suriye'de açılması için gerekli adımları görüşüyoruz." ifadelerini kullandı.

Gelecek İçin Umut Verici Projeler

Kabavat, uygulamaları ve projeleri ile mültecilerin geri dönüşü için güçlü programların hayata geçirileceğini aktardı. Ayrıca, yaptırımların kaldırılmasının, Suriye’nin yeniden yapılanması için önemli bir adım olacağını vurguladı.

Yeni Bir Toplum İnşası

Bakan, savaşın acılarının aşılması ve yeni bir toplum inşa etme çabalarının sürdüğünü belirtti. "Hepimiz acı çektik, ancak bu acıların esiri olmayı istemiyoruz. Gerçek sevinçleri yaratmak için acılarımızı bir itici güç haline getirmeliyiz." dedi.

Kabavat, bu yılın Suriye için her şeyin yerli yerine dönmesi adına bir başlangıç olmasını umarak, "Artık kalkınma zamanı geldi. Geçiş dönemi adalet kurumu kurmaya başladık." şeklinde konuştu.

Suriye Sosyal İşler ve Çalışma Bakanı Hind Kabavat, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Suriye Sosyal İşler ve Çalışma Bakanı Hind Kabavat, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.