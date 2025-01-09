Suriye'de Pasaport İşlemleri 12 Ocak'ta Yeniden Başlıyor

Suriye'nin yeni yönetimi, pasaport işlemlerinin 12 Ocak'tan itibaren yeniden başlayacağını duyurdu.

Yayın Tarihi: 09.01.2025 20:29
Güncelleme Tarihi: 09.01.2025 20:29
Suriye'de Pasaport İşlemleri 12 Ocak'ta Yeniden Başlıyor

Suriye Pasaport İşlemleri Yeniden Başlıyor

Suriye'deki yeni yönetim, pasaport işlemlerinin 12 Ocak 2024 tarihinde yeniden başlatılacağını duyurdu.

Suriye Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, diplomatik misyonlar ve e-konsolosluklar aracılığıyla başvuru sırasına göre pasaport verme işlemlerinin başlayacağı belirtildi.

Söz konusu karar, Suriye Haber Ajansı (SANA) tarafından da aktarılırken, ülkedeki vatandaşların pasaport başvurularını yapabilmeleri için gerekli şartlar hakkında daha fazla bilginin önümüzdeki günlerde paylaşılması bekleniyor.

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