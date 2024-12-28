Suriye'deki 'Savaş Doktorları'na Plaket ve Saygı Duruşu

Suriye'deki 'Savaş Doktorları' Hayati Tehlikeye Rağmen Görev Yaptı

Suriye Tıbbi Destek ve Yardım Organizasyonları Birliği (UOSSM), Suriye'deki 13 yıllık savaş koşullarında hayat kurtaran doktorlara plaket takdim etti. Törende, başkent Şam'da yer alan bir otelde, savaş sırasında hayatını kaybeden doktorlar ve sağlık çalışanları da anıldı.

Saygı Duruşu ve Fatiha Suresi Okundu

Törene, Suriyeli doktorların yanı sıra dünya genelinden Suriye'ye gelerek görev yapan doktorlar da katıldı. Öncelikle, aralarında doktorlar ve sağlık çalışanlarının bulunduğu, savaşta hayatını kaybedenler için Fatiha Suresi okundu ve bir dakikalık saygı duruşu gerçekleştirildi.

Sağlık Sisteminin Gelişimi İçin Açık Oturum

Esed rejiminin zayıflamasının ardından, zorluk çeken sağlık sektörünün gelişimi için açık oturum yapıldı. Törende, sağlık çalışanları zorlu koşullar altında yürüttükleri hayati çalışmaları ve görev yaptıkları bölgeleri anlattı.

Sağlık Bakanından Yeni Sistem Müjdesi

Suriye Sağlık Bakanı Mahir Şara, tören sırasında yaptığı konuşmada, Suriye'de yeni bir sağlık sistemi inşa etmek için çalışmalar yürütüldüğünü belirtti. Tüm sağlık kuruluşlarının bir çatı altında birleşeceğini vurgulayan Şara, faaliyet gösteren ya da geçmişteki sağlık kuruluşlarının da yeni sisteme katılmasını hedeflediklerini ifade etti.

Duygusal Anlar ve Gözyaşları

UOSSM temsilcileri, doktorlara plaketlerini takdim ederken duygusal anlar yaşandı. Savaş boyunca görev yapan Dr. Rafael Pitti, plaketini alırken gözyaşlarını tutamadı. Salonda “Rafael” sloganları atıldı ve alkışlarla karşılandı.

Devrim Kutlaması ve Yeni Umut

Plaket töreninin ardından doktorlar, devrim şarkıları ve sloganlarla 61 yıl boyunca süren Baas Rejimi'nin yıkılmasını kutladı. Üç yıldızlı yeni Özgür Suriye Bayrakları dalgalandırılırken, tüm katılımcılar yeni bir sağlık sistemi için ortak mücadele çağrısında bulundu.