DOLAR
35,14 0,2%
EURO
36,59 -0,04%
ALTIN
2.956,43 0,02%
BITCOIN
3.334.749,36 -0,52%

Suriye'deki 'Savaş Doktorları'na Plaket ve Saygı Duruşu

Suriye'de savaş koşulları altında çalışan doktorlara plaket verildi ve hayatını kaybeden sağlık çalışanları anıldı.

Yayın Tarihi: 28.12.2024 19:47
Güncelleme Tarihi: 28.12.2024 19:47
Suriye'deki 'Savaş Doktorları'na Plaket ve Saygı Duruşu

Suriye'deki 'Savaş Doktorları' Hayati Tehlikeye Rağmen Görev Yaptı

Suriye Tıbbi Destek ve Yardım Organizasyonları Birliği (UOSSM), Suriye'deki 13 yıllık savaş koşullarında hayat kurtaran doktorlara plaket takdim etti. Törende, başkent Şam'da yer alan bir otelde, savaş sırasında hayatını kaybeden doktorlar ve sağlık çalışanları da anıldı.

Saygı Duruşu ve Fatiha Suresi Okundu

Törene, Suriyeli doktorların yanı sıra dünya genelinden Suriye'ye gelerek görev yapan doktorlar da katıldı. Öncelikle, aralarında doktorlar ve sağlık çalışanlarının bulunduğu, savaşta hayatını kaybedenler için Fatiha Suresi okundu ve bir dakikalık saygı duruşu gerçekleştirildi.

Sağlık Sisteminin Gelişimi İçin Açık Oturum

Esed rejiminin zayıflamasının ardından, zorluk çeken sağlık sektörünün gelişimi için açık oturum yapıldı. Törende, sağlık çalışanları zorlu koşullar altında yürüttükleri hayati çalışmaları ve görev yaptıkları bölgeleri anlattı.

Sağlık Bakanından Yeni Sistem Müjdesi

Suriye Sağlık Bakanı Mahir Şara, tören sırasında yaptığı konuşmada, Suriye'de yeni bir sağlık sistemi inşa etmek için çalışmalar yürütüldüğünü belirtti. Tüm sağlık kuruluşlarının bir çatı altında birleşeceğini vurgulayan Şara, faaliyet gösteren ya da geçmişteki sağlık kuruluşlarının da yeni sisteme katılmasını hedeflediklerini ifade etti.

Duygusal Anlar ve Gözyaşları

UOSSM temsilcileri, doktorlara plaketlerini takdim ederken duygusal anlar yaşandı. Savaş boyunca görev yapan Dr. Rafael Pitti, plaketini alırken gözyaşlarını tutamadı. Salonda “Rafael” sloganları atıldı ve alkışlarla karşılandı.

Devrim Kutlaması ve Yeni Umut

Plaket töreninin ardından doktorlar, devrim şarkıları ve sloganlarla 61 yıl boyunca süren Baas Rejimi'nin yıkılmasını kutladı. Üç yıldızlı yeni Özgür Suriye Bayrakları dalgalandırılırken, tüm katılımcılar yeni bir sağlık sistemi için ortak mücadele çağrısında bulundu.

İLGİLİ HABERLER

Sigara Alımlarında Yeni Dönem: Ek Ücret Talepleri Yasaklandı

Faiz İndirimi: Kredi Kartı Faizleri Düşecek Mi?

Resmi Gazete’de son dakika yüzde 42 zam kararı! O ödemelere de zam geldi

Üniversite Öğrencilerine 10 Aylık Destek: 60 Bin Öğrenciye 10.000 TL Ödenecek

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Denizli'de Feci Kaza: 3 Ölü, 3 Yaralı
2
İsrail'in Beyt Hanun'a Yönelik Tahliye Emri, Halkı Göçe Zorluyor
3
Balıkesir Mühimmat Fabrikası Patlamasında Gelişme: 3 Kişi Tutuklandı
4
Kocaeli'de Doğal Gaz Patlaması: 13 Yaralı
5
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Bölücü Örgüt Açıklaması
6
Bursa Deniz Otobüsü Seferleri Olumsuz Hava Koşulları Nedeniyle İptal Edildi
7
Bosna Hersek'te Türkçe Dershaneler Açıldı

4 Bankadan Faiz Kararı: Mevduat Getirilerinde Son Durum!

Emeklilere Ücretsiz Diş Protezi ve İmplant Müjdesi: 2025'te Başlıyor!

Resmi Gazete’de son dakika yüzde 42 zam kararı! O ödemelere de zam geldi

Emekli Maaşlarında Kritik Uyarı: Zam Beklerken %25 Düşüş Tehlikesi

Faiz İndirimi: Kredi Kartı Faizleri Düşecek Mi?

Yeni Yılda 750 TL Geri Ödeme Fırsatı! Ziraat Bankası'ndan Alışverişe Özel Kampanya

Sigara Alımlarında Yeni Dönem: Ek Ücret Talepleri Yasaklandı

Üniversite Öğrencilerine 10 Aylık Destek: 60 Bin Öğrenciye 10.000 TL Ödenecek

Yeni Yılda Kredi Faiz Oranları Değişiyor! Ev Alma Hayali Gerçek olacak

ÖTV Muafiyetli Araç Alımları İçin Yeni Düzenlemeler! Süre Uzatıldı

Çalışanlara Müjde: Yüzde 20 Zam ve Saat Başına 40 TL Artış!

Resmi Gazete'de ÖTV Zammı Onaylandı: Yüzde 12.5 Artış Uygulanacak