Suriye’nin Bayırbucak Bölgesindeki Orman Yangını Devam Ediyor

Suriye’nin Lazkiye iline bağlı Bayırbucak bölgesinde 5 Mayıs’ta başlayan orman yangını, söndürme çalışmalarına rağmen altıncı gününde de devam ediyor. Yangının büyümesi, bölgedeki ekiplerin çalışmalarını olumsuz etkiliyor.

Lazkiye Sivil Savunma (Beyaz Baretliler) Bölge Müdürü Abdülkafi Keyyal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yangın söndürme ekiplerinin Bayırbucak’taki yangını kontrol altına almak için yoğun bir çaba sarf ettiğini belirtti.

Yangının kapsamıyla ilgili ilk değerlendirmelere göre, onlarca dönüm arazinin alevler altında kaldığını ifade eden Keyyal, "Yangın altıncı gününde ekiplerimiz tam kapasiteyle çalışıyor. Ancak bölgenin geniş ve dağlık olması, dik yamaçlar ve sınırlı su kaynakları müdahale hızımızı olumsuz etkiliyor." dedi.

Yangının kontrol altına alınmasını zorlaştıran bir diğer faktörün de bölgede hazır yangın hatlarının bulunmaması olduğuna dikkat çeken Keyyal, rüzgarın hızının da müdahale çalışmalarını engellediğini kaydetti.

Durumun takibi için bir operasyon odası kurulduğunu aktaran Keyyal, bu merkezde Afet ve Acil Durum Bakanlığı, İçişleri, Tarım ve Savunma Bakanlıkları ile koordineli olarak çalışıldığını belirtti.

Yangınla mücadele için ağır iş makinelerinin de bölgeye sevk edildiğini vurgulayan Keyyal, "Yangını kontrol altına almayı ümit ediyoruz ancak tamamen söndürmeyi yakın zamanda beklemiyoruz. Bitki örtüsünü korumaya çalışacağız. Önümüzdeki saatlerde de tüm kapasitemizle yangını söndürmek için mücadele edeceğiz." diyerek umutlarını dile getirdi.

Suriye'nin Lazkiye iline bağlı Bayırbucak bölgesinde 5 Mayıs'ta başlayan orman yangını, söndürme çalışmalarına rağmen altıncı gününde devam ediyor

Suriye'nin Lazkiye iline bağlı Bayırbucak bölgesinde 5 Mayıs'ta başlayan orman yangını, söndürme çalışmalarına rağmen altıncı gününde devam ediyor