Suriyeli Çocuklar 23 Nisan'ı Öncüpınar Gümrük Kapısı'nda Kutladı

Suriyeli Çocuklar Coşkuyla Bayramı Kutladı

Türkiye'ye sığınan Suriyeli aileler, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinliğine katılmak üzere Kilis'teki Öncüpınar Gümrük Kapısı'na akın etti. Savaş nedeniyle Türkiye'de yaşayan çocuklar, bayramın coşkusunu burada yaşadı.

Unutulmaz Bir Gün

Öncüpınar Gümrük Kapısı'na gelen Suriyeli aileler, Gönüllü Geri Dönüş Birimi'nde resmi işlemlerini tamamlarken, çocukları için hazırlanan etkinlikler büyük ilgi gördü. İl Göç İdaresi Müdürlüğü tarafından düzenlenen aktivitelerde; yüz boyama, resim yapma ve palyaço gösterileri gibi çeşitli eğlenceler yer aldı.

Çocuklar, oyunlar ve etkinlikler ile dolu bu bayram gününü neşeyle geçirdi.

Bayram Sonrası Dönüş

Etkinliklerin ardından, çocuklar aileleriyle birlikte ülkelerine dönüş için hazırlıklara başladı. Bu özel kutlama, Suriyeli çocukların yüzlerinde bir gülümseme bırakırken, aynı zamanda ülkelerine dönüş süreçlerinin de bir parçası oldu.

Suriye’ye dönmek için Kilis’teki Öncüpınar Gümrük Kapısı’na gelen Suriyeli ailelerin çocukları, burada düzenlenen 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinliğine katıldı.

Suriye’ye dönmek için Kilis’teki Öncüpınar Gümrük Kapısı’na gelen Suriyeli ailelerin çocukları, burada düzenlenen 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinliğine katıldı.