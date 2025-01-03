Suriyelilerin Kilis'ten Ülkelerine Dönüşü Devam Ediyor

Kilis'teki Öncüpınar Gümrük Kapısı, Türkiye'de yaşayan Suriyelilerin ülkelerine dönüş sürecine ev sahipliği yapıyor. İç savaş nedeniyle Türkiye'ye sığınan Suriyelilerin, 61 yıllık Baas rejimi'nin devrilmesi sonrası geri dönüşleri hız kazanmış durumda.

Ülkelerine dönmek isteyen Suriyeliler, burada oluşturdukları yoğunlukla birlikte Gönüllü Geri Gönderme Birimi'ndeki işlemlerini tamamladıktan sonra vatanlarına yola çıkıyorlar.

Öncüpınar Gümrük Kapısı'na gelen 24 yaşındaki Mahir el Cesim, 12 yıl önce Türkiye’ye sığındığını belirtti. El Cesim, "Allah razı olsun, Türkiye'de yaşadık. Büyük sıkıntılar görmedik. Şimdi memleketimize dönüyoruz. Savaş bittiği ve Esed gittiği için artık ülkemize gidebiliriz. Allah'ın izniyle Suriye'de de durumumuz düzelir. İnşallah tüm Suriyelilerle orayı toparlarız" diye konuştu.

65 yaşındaki Mustafa İsa ise Türkiye'de bir ayakkabı atölyesi işlettiğini ifade ederek, "Türk halkına çok teşekkür ederim. Biz de sizleri ülkemize misafir olarak bekliyoruz." dedi. İsa, Suriye'deki durumun iyiye gideceğini kaydederek, "Suriyelilerin hepsi ülkelerine dönecek. Şu an çocukların okulu olduğu için ağır davranıyorlar. Çocukların okulu bitince Suriyeliler ülkelerine dönecekler." şeklinde konuştu.

İç savaş nedeniyle Türkiye'ye sığınan Suriyelilerin 61 yıllık Baas rejiminin devrilmesi sonrasında ülkelerine dönüşü sürüyor.

İç savaş nedeniyle Türkiye'ye sığınan Suriyelilerin 61 yıllık Baas rejiminin devrilmesi sonrasında ülkelerine dönüşü sürüyor.