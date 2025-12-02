Suruç’ta Kaçakçılık Operasyonu: Şanlıurfa’da Çok Sayıda Kaçak Ürün Ele Geçirildi

Operasyon Detayları

Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, suç ve suçlularla mücadele kapsamında Suruç ilçesinde düzenledikleri operasyonda çok sayıda gümrük kaçağı ürün ele geçirdi.

Operasyonda ele geçirilenler: 2 tablet bilgisayar, 6 cep telefonu, 6 elektronik cihaz ve aparatı, 32 şişe alkollü içki, 16 elektronik sigara, 180 paket sigara, 4 paket çay, 3 termos, 5 anahtar takımı ile çok sayıda kişisel bakım ürünü.

Soruşturma

Olayla ilgili olarak bir şüpheli hakkında adli tahkikat başlatıldı.

ŞANLIURFA’DA KAÇAKÇILIK OPERASYONUNDA ÇOK SAYIDA KAÇAK ÜRÜN ELE GEÇİRİLDİ