Suruç’ta Kaçakçılık Operasyonu: Şanlıurfa’da Çok Sayıda Kaçak Ürün Ele Geçirildi

Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı, Suruç ilçesinde düzenlediği operasyonda çok sayıda gümrük kaçağı ürün ele geçirdi; bir şüpheli hakkında adli tahkikat başlatıldı.

Yayın Tarihi: 02.12.2025 15:42
Güncelleme Tarihi: 02.12.2025 15:42
Operasyon Detayları

Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, suç ve suçlularla mücadele kapsamında Suruç ilçesinde düzenledikleri operasyonda çok sayıda gümrük kaçağı ürün ele geçirdi.

Operasyonda ele geçirilenler: 2 tablet bilgisayar, 6 cep telefonu, 6 elektronik cihaz ve aparatı, 32 şişe alkollü içki, 16 elektronik sigara, 180 paket sigara, 4 paket çay, 3 termos, 5 anahtar takımı ile çok sayıda kişisel bakım ürünü.

Soruşturma

Olayla ilgili olarak bir şüpheli hakkında adli tahkikat başlatıldı.

