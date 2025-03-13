Suudi Arabistan'ın Ankara Büyükelçiliği İftar Programı Düzenledi

Suudi Arabistan'ın Ankara Büyükelçiliği, başkentteki bir otelde iftar programı düzenledi. Önemli davetliler katıldı.

Yayın Tarihi: 13.03.2025 21:33
Güncelleme Tarihi: 13.03.2025 22:00
Suudi Arabistan'ın Ankara Büyükelçiliği İftar Programı Düzenledi

Suudi Arabistan'ın Ankara Büyükelçiliği, başkentteki lüks bir otelde anlam dolu bir iftar programı gerçekleştirdi.

Büyükelçi Fahad bin Assaad Abu Al-Nasr'ın ev sahipliğinde düzenlenen bu özel etkinliğe, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Avrupa Birliği (AB) Başkanı Büyükelçi Mehmet Kemal Bozay, İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Aktaş, AK Parti Mersin Milletvekili Nureddin Nebati ile birlikte pek çok ülkenin büyükelçisi, misyon şefleri, gazeteciler, yazarlar, medya mensupları ve akademisyenler katılım gösterdi.

Başlangıçta, eşi Rana Bahamdan ile birlikte misafirlerini kapıda karşılayan Büyükelçi Abu Al-Nasr, Türkiye'deki ikinci yılı olduğunu vurgulayarak, davete katılan herkese teşekkür etti. Ayrıca, iyi iftarlar dileğinde bulundu.

Suudi Arabistan'ın Ankara Büyükelçiliği, başkentteki bir otelde iftar programı düzenledi.

Suudi Arabistan'ın Ankara Büyükelçiliği, başkentteki bir otelde iftar programı düzenledi.

Suudi Arabistan'ın Ankara Büyükelçiliği, başkentteki bir otelde iftar programı düzenledi.

Suudi Arabistan'ın Ankara Büyükelçiliği, başkentteki bir otelde iftar programı düzenledi.

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