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Suudi Arabistan, Lübnan'a Desteğini Sürdürüyor

Suudi Arabistan, Lübnan'ın yeni yönetimine reformlar konusunda güven duyduğunu açıkladı.

Yayın Tarihi: 23.01.2025 23:23
Güncelleme Tarihi: 23.01.2025 23:23
Suudi Arabistan, Lübnan'a Desteğini Sürdürüyor

Suudi Arabistan'dan Lübnan'a Destek Mesajı

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan, ülkesinin Lübnan ve halkının yanında olmaya devam ettiğini ve yeni yönetimin reformları başlatacağına inandığını açıkladı.

Görüşmenin Detayları

Bakan Bin Ferhan, Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta bulunan Baabda Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda Cumhurbaşkanı Joseph Avn ile gerçekleştirdiği ikili görüşmenin ardından basın toplantısı düzenledi. Görüşme sırasında Suudi Arabistan'ın Lübnan'a olan desteğini vurgulayan Bin Ferhan, yeni yönetime ve nevvaf Salam liderliğindeki hükümete büyük bir güven duyduğunu belirtti.

İyimser ve Destekleyici Bakış Açısı

Bin Ferhan, Lübnan'ın geleceğine dair iyimser bir bakış açısına sahip olduklarını ve reformların gerçekleştirilmesinin uluslararası güveni artıracağına inandıklarını ifade etti. Bunun yanı sıra, Lübnanlı yetkililerin ülkenin güvenliği ve egemenliği için işbirliği içinde çalışmasını umduklarını dile getirdi.

Önemli Güvenlik Vurguları

Cumhurbaşkanı Avn ile yaptığı görüşmede, İsrail ile varılan ateşkes anlaşmasına uyulmasının ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin 1701 sayılı kararının uygulanmasının önemine dikkat çekti.

BM Güvenlik Konseyi'nin 1701 sayılı kararı, İsrail'in Mavi Hattı gerisine çekilmesi ve bu bölgede sadece Lübnan ordusu ile UNIFIL tarafından silah bulundurulmasını öngörmektedir. Fakat, Lübnan'ın güneyindeki Litani Nehri ile Mavi Hat arasındaki bölge, 2000 yılından bu yana Hizbullah tarafından güçlü bir askeri nüfuz altında tutulmaktadır.

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