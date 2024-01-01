'Suudi Arabistan, Türklere Hac yasağı mı getirdi? İletişim Başkanlığı'ndan flaş 'Hac yasağı' iddiası açıklaması

Suudi Arabistan'ın, Türk vatandaşlarının hacca gitmesini yasaklayacağı yönündeki iddialara resmi bir açıklama geldi. İletişim Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, "'Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman, Türk vatandaşı olanların Hacca gelmesini yasaklayacak.” iddiası doğru değildir." ifadesi kullanıldı.

'Suudi Arabistan, Türklere Hac yasağı mı getirdi? İletişim Başkanlığı'ndan flaş 'Hac yasağı' iddiası açıklaması
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Süper Kupa finali öncesinde yaşanan Atatürk tişörtleri ve pankart krizi sonrasında ortaya atılan iddialar, Suudi Arabistan'ın Türk vatandaşlarının Hacca gitmesini yasaklayacağı yönündeydi. Ancak, İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklama bu iddiaları yalanladı.

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden Açıklama: İddia Doğru Değil

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi tarafından yapılan açıklamada, "Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman, Türk vatandaşı olanların Hacca gelmesini yasaklayacak." iddiasının doğru olmadığı belirtildi. İki ülkeden de Türk vatandaşlarının Hac vazifesini yerine getirmelerine engel teşkil edebilecek herhangi bir resmi açıklama veya karar bulunmadığı vurgulandı.

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Asılsız İddialara İtibar Edilmemeli: Resmi Açıklama Bekleniyor

Açıklamada, sosyal medyada dolaşan asılsız iddialara itibar edilmemesi ve resmi açıklama olmadan bilgi alınmaması konusunda uyarı yapıldı.

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