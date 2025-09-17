Suudi Arabistan ve ABD Riyad'da Askeri İşbirliğini Görüştü

Prens Halid bin Selman ile CENTCOM Komutanı Amiral Brad Cooper, Riyad'da iki ülke arasındaki askeri işbirliği ve bölgesel gelişmeleri ele aldı.

Yayın Tarihi: 17.09.2025 04:32
Güncelleme Tarihi: 17.09.2025 04:32
Suudi Arabistan ve ABD Riyad'da Askeri İşbirliğini Görüştü

Suudi Arabistan ve ABD Riyad'da Askeri İşbirliğini Görüştü

Görüşmede bölgesel güvenlik ve işbirliğinin boyutları ele alındı

Suudi Arabistan Savunma Bakanı Prens Halid bin Selman ile ABD Merkez Kuvvetler (CENTCOM) Komutanı Amiral Brad Cooper, Riyad'da bir araya geldi.

Suudi Arabistan Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre yapılan görüşmede iki dost ülke arasındaki askeri ve savunma alanındaki ikili işbirliğinin kapsamı detaylarıyla ele alındı.

Toplantıda ayrıca bölgedeki son gelişmeler değerlendirildi ve taraflar uluslararası barış ve güvenliğin sağlanmasına yönelik ortak çabalarını gözden geçirdi.

İLGİLİ HABERLER

Garanti BBVA S.M.A.R.T.: 'Hangi Kartı Kullansam?' Sorununu Bitiriyor

Kamu Çalışanlarına Kışlık Kıyafet Zorunluluğu: 15 Eylül'de Ceket ve Kravat Zorunlu

MEB ve Bilicra'dan Öğretmenlere Eylül'de %25 Teknoloji İndirimi

TÜBİTAK 318 Aday Araştırmacı Alımı — Son Başvuru 6 Ekim 2025

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Netanyahu, Tel Aviv Borsası'ndaki Düşüşün Ardından Basın Toplantısı Düzenledi
2
Bangladeş'teki Sel Felaketi: 27 Can Kaybı ve 5,6 Milyon Etkilenme
3
Suudi Arabistan BM Raporunu Memnuniyetle Karşıladı: Gazze'de Soykırım Tespiti
4
Dangote Rafinerisi'nden ABD'ye İlk Benzin İhracatı
5
Trump: TikTok Satın Alınmasında Çin ile Anlaşma Sağlandı
6
Erzurum ile Çin'in Linfen Kardeş Şehir Oldu
7
Türkiye Arabuluculuğunda Libya'da Trablus'ta Hükümet ile Rada Uzlaştı

Kırklareli'ne 22.5 Milyon Liralık Don Desteği: 220 Çiftçiye Ödemeler Başlıyor

330 Bin Emniyet Mensubuna 2025'te Rekor Promosyon: 270.000 TL Talebi

Garanti BBVA S.M.A.R.T.: 'Hangi Kartı Kullansam?' Sorununu Bitiriyor

Peşin Fiyatına Faizsiz Taksit: Sahibinden.com Yepy ve Yatsan'dan Eylül Kampanyası

TÜBİTAK 318 Aday Araştırmacı Alımı — Son Başvuru 6 Ekim 2025

Çukurova ve Seyhan'da Kelepir Konut İhalesi: Kurttepe 3+1 ve Mürseloğlu Arsa

Kamu Çalışanlarına Kışlık Kıyafet Zorunluluğu: 15 Eylül'de Ceket ve Kravat Zorunlu

İşCep'te Rent Go ile %40 İndirim — Eylül Sonuna Kadar

O ilde Eğitim Desteği Başlıyor: Aylık 2.500 TL'ye Varan Burs ve Başvuru Şartları

Balıkesir'de Ücretsiz Beslenme Paketi Desteği Başvuruları Başladı

MEB ve Bilicra'dan Öğretmenlere Eylül'de %25 Teknoloji İndirimi

Milyonluk Kamu İhaleleri: Kütahya, Bartın ve Bursa