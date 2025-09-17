Suudi Arabistan ve ABD Riyad'da Askeri İşbirliğini Görüştü

Görüşmede bölgesel güvenlik ve işbirliğinin boyutları ele alındı

Suudi Arabistan Savunma Bakanı Prens Halid bin Selman ile ABD Merkez Kuvvetler (CENTCOM) Komutanı Amiral Brad Cooper, Riyad'da bir araya geldi.

Suudi Arabistan Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre yapılan görüşmede iki dost ülke arasındaki askeri ve savunma alanındaki ikili işbirliğinin kapsamı detaylarıyla ele alındı.

Toplantıda ayrıca bölgedeki son gelişmeler değerlendirildi ve taraflar uluslararası barış ve güvenliğin sağlanmasına yönelik ortak çabalarını gözden geçirdi.