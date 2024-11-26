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Suudi ve İran Ekonomi Bakanları Riyad'da İkili İlişkilerin Güçlendirilmesini Görüştü

Suudi Arabistan ve İran ekonomi bakanları, Riyad'da ikili ilişkileri güçlendirmek için bir araya geldi. Detaylar haberimizde.

Yayın Tarihi: 26.11.2024 09:54
Güncelleme Tarihi: 26.11.2024 09:54
Suudi ve İran Ekonomi Bakanları Riyad'da İkili İlişkilerin Güçlendirilmesini Görüştü

Suudi Arabistan Ekonomi Bakanı Faysal el-İbrahim ve İranlı mevkidaşı Abdunnasır Himmeti, Riyad'da bir araya gelerek ikili ilişkilerin güçlendirilmesini tartıştı.

Suudi Arabistan haber ajansı SPA'da yer alan habere göre, Suudi ve İranlı bakanlar, 28. Dünya Yatırım Konferansı (WIC) kapsamında görüşmelerini gerçekleştirdi. İki bakan, "iki ülke arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesi ve ortak öneme sahip konuları" ele aldı. Ancak, görüşmeye dair detaylar paylaşılmadı.

Dünya Yatırım Teşvik Ajansları Birliği (WAIPA) ve Invest Saudi platformu tarafından düzenlenen konferans, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman himayesinde gerçekleştiriliyor.

Konferansın odak noktası, dijital dönüşüm ve sürdürülebilir büyüme. 25, 26 ve 27 Kasım tarihlerinde çok sayıda oturum yapılması planlanıyor.

Öte yandan, Suudi Arabistan ve İran, Çin’in ev sahipliğinde, Pekin’de 10 Mart 2023'te yapılan görüşmelerin ardından, 2016 yılında kesintiye uğrayan diplomatik ilişkilerin yeniden başlatıldığını açıklamıştı.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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