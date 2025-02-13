Tahran'da Enerji Tasarrufuna Uymayan 54 Ofisin Elektriği Kesildi

İran'ın başkenti Tahran'da, enerji tasarruf tedbirlerine riayet etmeyen 54 kamu ve özel ofisin elektriği kesildi. İran devlet televizyonunun haberine göre, Tahran Vali Yardımcısı Hüseyin Hoşikbal, enerji tüketim yönetimiyle ilgili talimatlara uyulmaması nedeniyle bu uygulamanın gerçekleştirildiğini açıkladı.

Hoşikbal, "Bütün kurum ve kuruluşlar, yürütme organları, kamu kurum ve kuruluşları, bankalar, belediyeler ve üniversite merkezlerinin, yılın soğuk aylarında enerji tüketimlerini geçen yıla göre yüzde 50 azaltmaları gerekiyor." dedi.

İran'da, soğuk havaların devam etmesiyle artan enerji tüketimi sebebiyle yetkililer halkı tasarruf yapmaya çağırıyor. Önceki gün akşam saatlerinde Tahran'da bazı bölgelerde elektrik kesintileri de yaşandı.

Elektrik dağıtım şirketi Tevanir tarafından yapılan açıklamada, soğuk hava koşullarına bağlı olarak doğal gaz tüketiminin artması ve santrallere gaz verme süreçlerine getirilen kısıtlamalar nedeniyle şebekelerin istikrarını sağlamak amacıyla bazı abonelerin elektriğinin bir süre kesildiği bildirildi.