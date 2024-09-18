DOLAR
34,06 0%
EURO
38,01 -0,24%
ALTIN
2.832,72 -0,65%
BITCOIN
2.068.369,25 -1,08%

Tahran'da Lübnan Halkına Destek Gösterisi: Karanfil Bırakıldı

İran, Lübnan'daki saldırılara tepki göstererek dayanışma için Tahran'da karanfil bıraktı.

Yayın Tarihi: 18.09.2024 20:03
Güncelleme Tarihi: 18.09.2024 20:26
Tahran'da Lübnan Halkına Destek Gösterisi: Karanfil Bırakıldı

Tahran'da Lübnan'a Destek Gösterisi

İranlı vatandaşlar, Lübnan'da yaşanan son saldırılara tepki göstermek ve Lübnan halkıyla dayanışma içinde olduklarını ifade etmek amacıyla Tahran'daki Lübnan Büyükelçiliği önünde bir araya geldi.

Karanfillerle Duygu Dolu Bir Anma

Büyükelçilik önünde toplanan kalabalık, saldırılar esnasında hayatını kaybeden 9 yaşındaki Fatma Abdullah adlı Lübnanlı kız çocuğunun posteri ile birlikte Lübnan ve Hizbullah bayraklarının yanı sıra çok sayıda karanfil bıraktı.

Patlayan Çağrı Cihazlarının Yaraları

Lübnan'da dün, Hizbullah unsurlarının kullandığı çağrı cihazlarında eş zamanlı patlamalar meydana geldi. Sağlık Bakanlığı yetkilileri, olaylarda biri çocuk 12 kişinin yaşamını yitirdiğini, 300'den fazla kişinin ağır yaralandığını ve toplamda yaklaşık 2,800 kişinin yaralandığını açıkladı.

İran'ın Beyrut Büyükelçisi de Yaralandı

Patlamalarda, İran'ın Beyrut Büyükelçisi Mucteba Emani'nin de yaralandığı bildirildi. Lübnanlı yetkililer, patlamalardan İsrail'i sorumlu tutarken, Tel Aviv yönetiminden henüz bir yanıt gelmedi.

Artan Gerilim Hava Olumsuz

8 Ekim 2023'ten bu yana İsrail-Lübnan sınırında süregelen çatışmalarda son günlerde gerilimin arttığı gözlemleniyor. Ülkede bugün de başka telsiz cihazlarında patlamaların yaşandığı rapor edildi.

İran'ın başkenti Tahran'da bir grup, Lübnan'daki saldırıları protesto etmek ve Lübnan halkına olan...

İran'ın başkenti Tahran'da bir grup, Lübnan'daki saldırıları protesto etmek ve Lübnan halkına olan dayanışmasını dile getirmek için Lübnan Büyükelçiliği önünde toplandı. Elçiliğin önünde toplanan halk saldırılar sırasında hayatını kaybeden 9 yaşındaki Fatma Abdullah adlı Lübnanlı kız çocuğunun posteri ile Lübnan ve Hizbullah bayraklarının yanına karanfiller bıraktı.

İran'ın başkenti Tahran'da bir grup, Lübnan'daki saldırıları protesto etmek ve Lübnan halkına olan...

İran'ın başkenti Tahran'da bir grup, Lübnan'daki saldırıları protesto etmek ve Lübnan halkına olan dayanışmasını dile getirmek için Lübnan Büyükelçiliği önünde toplandı. Elçiliğin önünde toplanan halk saldırılar sırasında hayatını kaybeden 9 yaşındaki Fatma Abdullah adlı Lübnanlı kız çocuğunun posteri ile Lübnan ve Hizbullah bayraklarının yanına karanfiller bıraktı.

İran'ın başkenti Tahran'da bir grup, Lübnan'daki saldırıları protesto etmek ve Lübnan halkına olan...

İran'ın başkenti Tahran'da bir grup, Lübnan'daki saldırıları protesto etmek ve Lübnan halkına olan dayanışmasını dile getirmek için Lübnan Büyükelçiliği önünde toplandı. Elçiliğin önünde toplanan halk saldırılar sırasında hayatını kaybeden 9 yaşındaki Fatma Abdullah adlı Lübnanlı kız çocuğunun posteri ile Lübnan ve Hizbullah bayraklarının yanına karanfiller bıraktı.

İran'ın başkenti Tahran'da bir grup, Lübnan'daki saldırıları protesto etmek ve Lübnan halkına olan...

İran'ın başkenti Tahran'da bir grup, Lübnan'daki saldırıları protesto etmek ve Lübnan halkına olan dayanışmasını dile getirmek için Lübnan Büyükelçiliği önünde toplandı. Elçiliğin önünde toplanan halk saldırılar sırasında hayatını kaybeden 9 yaşındaki Fatma Abdullah adlı Lübnanlı kız çocuğunun posteri ile Lübnan ve Hizbullah bayraklarının yanına karanfiller bıraktı.

İran'ın başkenti Tahran'da bir grup, Lübnan'daki saldırıları protesto etmek ve Lübnan halkına olan...

İran'ın başkenti Tahran'da bir grup, Lübnan'daki saldırıları protesto etmek ve Lübnan halkına olan dayanışmasını dile getirmek için Lübnan Büyükelçiliği önünde toplandı. Elçiliğin önünde toplanan halk saldırılar sırasında hayatını kaybeden 9 yaşındaki Fatma Abdullah adlı Lübnanlı kız çocuğunun posteri ile Lübnan ve Hizbullah bayraklarının yanına karanfiller bıraktı.

İran'ın başkenti Tahran'da bir grup, Lübnan'daki saldırıları protesto etmek ve Lübnan halkına olan...

İran'ın başkenti Tahran'da bir grup, Lübnan'daki saldırıları protesto etmek ve Lübnan halkına olan dayanışmasını dile getirmek için Lübnan Büyükelçiliği önünde toplandı. Elçiliğin önünde toplanan halk saldırılar sırasında hayatını kaybeden 9 yaşındaki Fatma Abdullah adlı Lübnanlı kız çocuğunun posteri ile Lübnan ve Hizbullah bayraklarının yanına karanfiller bıraktı.

İran'ın başkenti Tahran'da bir grup, Lübnan'daki saldırıları protesto etmek ve Lübnan halkına olan...

İran'ın başkenti Tahran'da bir grup, Lübnan'daki saldırıları protesto etmek ve Lübnan halkına olan dayanışmasını dile getirmek için Lübnan Büyükelçiliği önünde toplandı. Elçiliğin önünde toplanan halk saldırılar sırasında hayatını kaybeden 9 yaşındaki Fatma Abdullah adlı Lübnanlı kız çocuğunun posteri ile Lübnan ve Hizbullah bayraklarının yanına karanfiller bıraktı.

İran'ın başkenti Tahran'da bir grup, Lübnan'daki saldırıları protesto etmek ve Lübnan halkına olan...

İran'ın başkenti Tahran'da bir grup, Lübnan'daki saldırıları protesto etmek ve Lübnan halkına olan dayanışmasını dile getirmek için Lübnan Büyükelçiliği önünde toplandı. Elçiliğin önünde toplanan halk saldırılar sırasında hayatını kaybeden 9 yaşındaki Fatma Abdullah adlı Lübnanlı kız çocuğunun posteri ile Lübnan ve Hizbullah bayraklarının yanına karanfiller bıraktı.

İran'ın başkenti Tahran'da bir grup, Lübnan'daki saldırıları protesto etmek ve Lübnan halkına olan...

İran'ın başkenti Tahran'da bir grup, Lübnan'daki saldırıları protesto etmek ve Lübnan halkına olan dayanışmasını dile getirmek için Lübnan Büyükelçiliği önünde toplandı. Elçiliğin önünde toplanan halk saldırılar sırasında hayatını kaybeden 9 yaşındaki Fatma Abdullah adlı Lübnanlı kız çocuğunun posteri ile Lübnan ve Hizbullah bayraklarının yanına karanfiller bıraktı.

İran'ın başkenti Tahran'da bir grup, Lübnan'daki saldırıları protesto etmek ve Lübnan halkına olan...

İran'ın başkenti Tahran'da bir grup, Lübnan'daki saldırıları protesto etmek ve Lübnan halkına olan dayanışmasını dile getirmek için Lübnan Büyükelçiliği önünde toplandı. Elçiliğin önünde toplanan halk saldırılar sırasında hayatını kaybeden 9 yaşındaki Fatma Abdullah adlı Lübnanlı kız çocuğunun posteri ile Lübnan ve Hizbullah bayraklarının yanına karanfiller bıraktı.

İran'ın başkenti Tahran'da bir grup, Lübnan'daki saldırıları protesto etmek ve Lübnan halkına olan...

İran'ın başkenti Tahran'da bir grup, Lübnan'daki saldırıları protesto etmek ve Lübnan halkına olan dayanışmasını dile getirmek için Lübnan Büyükelçiliği önünde toplandı. Elçiliğin önünde toplanan halk saldırılar sırasında hayatını kaybeden 9 yaşındaki Fatma Abdullah adlı Lübnanlı kız çocuğunun posteri ile Lübnan ve Hizbullah bayraklarının yanına karanfiller bıraktı.

İran'ın başkenti Tahran'da bir grup, Lübnan'daki saldırıları protesto etmek ve Lübnan halkına olan...

İran'ın başkenti Tahran'da bir grup, Lübnan'daki saldırıları protesto etmek ve Lübnan halkına olan dayanışmasını dile getirmek için Lübnan Büyükelçiliği önünde toplandı. Elçiliğin önünde toplanan halk saldırılar sırasında hayatını kaybeden 9 yaşındaki Fatma Abdullah adlı Lübnanlı kız çocuğunun posteri ile Lübnan ve Hizbullah bayraklarının yanına karanfiller bıraktı.

İran'ın başkenti Tahran'da bir grup, Lübnan'daki saldırıları protesto etmek ve Lübnan halkına olan...

İran'ın başkenti Tahran'da bir grup, Lübnan'daki saldırıları protesto etmek ve Lübnan halkına olan dayanışmasını dile getirmek için Lübnan Büyükelçiliği önünde toplandı. Elçiliğin önünde toplanan halk saldırılar sırasında hayatını kaybeden 9 yaşındaki Fatma Abdullah adlı Lübnanlı kız çocuğunun posteri ile Lübnan ve Hizbullah bayraklarının yanına karanfiller bıraktı.

İran'ın başkenti Tahran'da bir grup, Lübnan'daki saldırıları protesto etmek ve Lübnan halkına olan...

İran'ın başkenti Tahran'da bir grup, Lübnan'daki saldırıları protesto etmek ve Lübnan halkına olan dayanışmasını dile getirmek için Lübnan Büyükelçiliği önünde toplandı. Elçiliğin önünde toplanan halk saldırılar sırasında hayatını kaybeden 9 yaşındaki Fatma Abdullah adlı Lübnanlı kız çocuğunun posteri ile Lübnan ve Hizbullah bayraklarının yanına karanfiller bıraktı.

İran'ın başkenti Tahran'da bir grup, Lübnan'daki saldırıları protesto etmek ve Lübnan halkına olan...

İran'ın başkenti Tahran'da bir grup, Lübnan'daki saldırıları protesto etmek ve Lübnan halkına olan dayanışmasını dile getirmek için Lübnan Büyükelçiliği önünde toplandı. Elçiliğin önünde toplanan halk saldırılar sırasında hayatını kaybeden 9 yaşındaki Fatma Abdullah adlı Lübnanlı kız çocuğunun posteri ile Lübnan ve Hizbullah bayraklarının yanına karanfiller bıraktı.

İran'ın başkenti Tahran'da bir grup, Lübnan'daki saldırıları protesto etmek ve Lübnan halkına olan...

İran'ın başkenti Tahran'da bir grup, Lübnan'daki saldırıları protesto etmek ve Lübnan halkına olan dayanışmasını dile getirmek için Lübnan Büyükelçiliği önünde toplandı. Elçiliğin önünde toplanan halk saldırılar sırasında hayatını kaybeden 9 yaşındaki Fatma Abdullah adlı Lübnanlı kız çocuğunun posteri ile Lübnan ve Hizbullah bayraklarının yanına karanfiller bıraktı.

İran'ın başkenti Tahran'da bir grup, Lübnan'daki saldırıları protesto etmek ve Lübnan halkına olan...

İran'ın başkenti Tahran'da bir grup, Lübnan'daki saldırıları protesto etmek ve Lübnan halkına olan dayanışmasını dile getirmek için Lübnan Büyükelçiliği önünde toplandı. Elçiliğin önünde toplanan halk saldırılar sırasında hayatını kaybeden 9 yaşındaki Fatma Abdullah adlı Lübnanlı kız çocuğunun posteri ile Lübnan ve Hizbullah bayraklarının yanına karanfiller bıraktı.

İran'ın başkenti Tahran'da bir grup, Lübnan'daki saldırıları protesto etmek ve Lübnan halkına olan...

İran'ın başkenti Tahran'da bir grup, Lübnan'daki saldırıları protesto etmek ve Lübnan halkına olan dayanışmasını dile getirmek için Lübnan Büyükelçiliği önünde toplandı. Elçiliğin önünde toplanan halk saldırılar sırasında hayatını kaybeden 9 yaşındaki Fatma Abdullah adlı Lübnanlı kız çocuğunun posteri ile Lübnan ve Hizbullah bayraklarının yanına karanfiller bıraktı.

İran'ın başkenti Tahran'da bir grup, Lübnan'daki saldırıları protesto etmek ve Lübnan halkına olan...

İran'ın başkenti Tahran'da bir grup, Lübnan'daki saldırıları protesto etmek ve Lübnan halkına olan dayanışmasını dile getirmek için Lübnan Büyükelçiliği önünde toplandı. Elçiliğin önünde toplanan halk saldırılar sırasında hayatını kaybeden 9 yaşındaki Fatma Abdullah adlı Lübnanlı kız çocuğunun posteri ile Lübnan ve Hizbullah bayraklarının yanına karanfiller bıraktı.

İran'ın başkenti Tahran'da bir grup, Lübnan'daki saldırıları protesto etmek ve Lübnan halkına olan...

İran'ın başkenti Tahran'da bir grup, Lübnan'daki saldırıları protesto etmek ve Lübnan halkına olan dayanışmasını dile getirmek için Lübnan Büyükelçiliği önünde toplandı. Elçiliğin önünde toplanan halk saldırılar sırasında hayatını kaybeden 9 yaşındaki Fatma Abdullah adlı Lübnanlı kız çocuğunun posteri ile Lübnan ve Hizbullah bayraklarının yanına karanfiller bıraktı.

İran'ın başkenti Tahran'da bir grup, Lübnan'daki saldırıları protesto etmek ve Lübnan halkına olan...

İran'ın başkenti Tahran'da bir grup, Lübnan'daki saldırıları protesto etmek ve Lübnan halkına olan dayanışmasını dile getirmek için Lübnan Büyükelçiliği önünde toplandı. Elçiliğin önünde toplanan halk saldırılar sırasında hayatını kaybeden 9 yaşındaki Fatma Abdullah adlı Lübnanlı kız çocuğunun posteri ile Lübnan ve Hizbullah bayraklarının yanına karanfiller bıraktı.

İLGİLİ HABERLER

Ziraat Bankası'ndan Emeklilere Büyük Fırsat: 50.000 TL Kredi Kampanyası

Seat Leon Eylül Ayı Fiyat Güncellemesiyle Satışa Başladı! 80 Bin TL Zam Geldi!

Vodafone’lulara Özel 80.000 TL Sonbahar Kredisi ve Faizsiz Kredi Kampanyası

1 KG çay 89 TL, bulaşık deterjanı 40 TL! O markete indirimin dibi geldi, herkes sıyırıyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Diyarbakır’da Kaybolan 8 Yaşındaki Narin Güran’ın Ölümüne Dair Yeni Detaylar Ortaya Çıktı: İşte Abinin Kolunu Isıran İsim
2
Diyarbakır'da Narin'in Şüpheli Ölümüne İlişkin 10 Farklı İddia Gündemde: Narin Amca ve Abiyi Cinsel İlişki Yaşarken Gördü ve...
3
Lübnan'daki Patlama Olayları ve Macar Firmanın Suskunluğu
4
Narin Güran Cinayetinde 18 Dakikalık Sır Çözüldü! Kan Donduran İtiraflar Peş Peşe Geldi
5
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, AA Editör Masası'na Katılacak
6
Fed, Politika Faizini Düşürdü
7
Batman'da Kuyumcu Kendini Vurdu, Yakını Yaralandı

Ziraat Bankası'ndan Emeklilere Büyük Fırsat: 50.000 TL Kredi Kampanyası

Seat Leon Eylül Ayı Fiyat Güncellemesiyle Satışa Başladı! 80 Bin TL Zam Geldi!

Ziraat Bankası’ndan Yeni Konut Kredisi Kampanyası: Şimdi Ev Almanın Tam Zamanı! 120 Ay Yüzde 2,79 Faiz ile Ev İmkanı

Sony Playstation 5 1 TB Çift Kolda Çılgın İndirim! 39 Bin 999 TL'den 23 Bin 919 TL'ye Düştü! Teknoloji Ürünlerinde Dev İndirim

GSB, İŞKUR İUP Personel Alımı Başladı: 60 Bin Temizlik ve Bakım Onarım Personeli Alınacak!

19 Eylül 2024 Perşembe Günlük Burç Yorumları! Aşk, Para, Sağlık ve İş Falı

Öğrencilere Müjde! 12 Ay Boyunca 5 Bin TL: Başvurular Başladı

Vodafone’lulara Özel 80.000 TL Sonbahar Kredisi ve Faizsiz Kredi Kampanyası

Samsung'un Yapay Zeka Destekli Büyük TV Günleri Kampanyasında 15 Günden 30 Güne Çıktı: 4K, 8K TV'lerde Muhteşem Fırsatlar

A101’den Ayçiçek Yağında Büyük İndirim! 5 Litre Sırma Ayçiçek Yağında Dev Kampanya

1 KG çay 89 TL, bulaşık deterjanı 40 TL! O markete indirimin dibi geldi, herkes sıyırıyor

Gram Altın Fiyatında 3500 TL için tarih verildi