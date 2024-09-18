Tahran'da Lübnan Halkına Destek Gösterisi: Karanfil Bırakıldı

Tahran'da Lübnan'a Destek Gösterisi

İranlı vatandaşlar, Lübnan'da yaşanan son saldırılara tepki göstermek ve Lübnan halkıyla dayanışma içinde olduklarını ifade etmek amacıyla Tahran'daki Lübnan Büyükelçiliği önünde bir araya geldi.

Karanfillerle Duygu Dolu Bir Anma

Büyükelçilik önünde toplanan kalabalık, saldırılar esnasında hayatını kaybeden 9 yaşındaki Fatma Abdullah adlı Lübnanlı kız çocuğunun posteri ile birlikte Lübnan ve Hizbullah bayraklarının yanı sıra çok sayıda karanfil bıraktı.

Patlayan Çağrı Cihazlarının Yaraları

Lübnan'da dün, Hizbullah unsurlarının kullandığı çağrı cihazlarında eş zamanlı patlamalar meydana geldi. Sağlık Bakanlığı yetkilileri, olaylarda biri çocuk 12 kişinin yaşamını yitirdiğini, 300'den fazla kişinin ağır yaralandığını ve toplamda yaklaşık 2,800 kişinin yaralandığını açıkladı.

İran'ın Beyrut Büyükelçisi de Yaralandı

Patlamalarda, İran'ın Beyrut Büyükelçisi Mucteba Emani'nin de yaralandığı bildirildi. Lübnanlı yetkililer, patlamalardan İsrail'i sorumlu tutarken, Tel Aviv yönetiminden henüz bir yanıt gelmedi.

Artan Gerilim Hava Olumsuz

8 Ekim 2023'ten bu yana İsrail-Lübnan sınırında süregelen çatışmalarda son günlerde gerilimin arttığı gözlemleniyor. Ülkede bugün de başka telsiz cihazlarında patlamaların yaşandığı rapor edildi.

İran'ın başkenti Tahran'da bir grup, Lübnan'daki saldırıları protesto etmek ve Lübnan halkına olan dayanışmasını dile getirmek için Lübnan Büyükelçiliği önünde toplandı. Elçiliğin önünde toplanan halk saldırılar sırasında hayatını kaybeden 9 yaşındaki Fatma Abdullah adlı Lübnanlı kız çocuğunun posteri ile Lübnan ve Hizbullah bayraklarının yanına karanfiller bıraktı.

İran'ın başkenti Tahran'da bir grup, Lübnan'daki saldırıları protesto etmek ve Lübnan halkına olan dayanışmasını dile getirmek için Lübnan Büyükelçiliği önünde toplandı. Elçiliğin önünde toplanan halk saldırılar sırasında hayatını kaybeden 9 yaşındaki Fatma Abdullah adlı Lübnanlı kız çocuğunun posteri ile Lübnan ve Hizbullah bayraklarının yanına karanfiller bıraktı.

İran'ın başkenti Tahran'da bir grup, Lübnan'daki saldırıları protesto etmek ve Lübnan halkına olan dayanışmasını dile getirmek için Lübnan Büyükelçiliği önünde toplandı. Elçiliğin önünde toplanan halk saldırılar sırasında hayatını kaybeden 9 yaşındaki Fatma Abdullah adlı Lübnanlı kız çocuğunun posteri ile Lübnan ve Hizbullah bayraklarının yanına karanfiller bıraktı.

İran'ın başkenti Tahran'da bir grup, Lübnan'daki saldırıları protesto etmek ve Lübnan halkına olan dayanışmasını dile getirmek için Lübnan Büyükelçiliği önünde toplandı. Elçiliğin önünde toplanan halk saldırılar sırasında hayatını kaybeden 9 yaşındaki Fatma Abdullah adlı Lübnanlı kız çocuğunun posteri ile Lübnan ve Hizbullah bayraklarının yanına karanfiller bıraktı.

İran'ın başkenti Tahran'da bir grup, Lübnan'daki saldırıları protesto etmek ve Lübnan halkına olan dayanışmasını dile getirmek için Lübnan Büyükelçiliği önünde toplandı. Elçiliğin önünde toplanan halk saldırılar sırasında hayatını kaybeden 9 yaşındaki Fatma Abdullah adlı Lübnanlı kız çocuğunun posteri ile Lübnan ve Hizbullah bayraklarının yanına karanfiller bıraktı.

İran'ın başkenti Tahran'da bir grup, Lübnan'daki saldırıları protesto etmek ve Lübnan halkına olan dayanışmasını dile getirmek için Lübnan Büyükelçiliği önünde toplandı. Elçiliğin önünde toplanan halk saldırılar sırasında hayatını kaybeden 9 yaşındaki Fatma Abdullah adlı Lübnanlı kız çocuğunun posteri ile Lübnan ve Hizbullah bayraklarının yanına karanfiller bıraktı.

İran'ın başkenti Tahran'da bir grup, Lübnan'daki saldırıları protesto etmek ve Lübnan halkına olan dayanışmasını dile getirmek için Lübnan Büyükelçiliği önünde toplandı. Elçiliğin önünde toplanan halk saldırılar sırasında hayatını kaybeden 9 yaşındaki Fatma Abdullah adlı Lübnanlı kız çocuğunun posteri ile Lübnan ve Hizbullah bayraklarının yanına karanfiller bıraktı.

İran'ın başkenti Tahran'da bir grup, Lübnan'daki saldırıları protesto etmek ve Lübnan halkına olan dayanışmasını dile getirmek için Lübnan Büyükelçiliği önünde toplandı. Elçiliğin önünde toplanan halk saldırılar sırasında hayatını kaybeden 9 yaşındaki Fatma Abdullah adlı Lübnanlı kız çocuğunun posteri ile Lübnan ve Hizbullah bayraklarının yanına karanfiller bıraktı.

İran'ın başkenti Tahran'da bir grup, Lübnan'daki saldırıları protesto etmek ve Lübnan halkına olan dayanışmasını dile getirmek için Lübnan Büyükelçiliği önünde toplandı. Elçiliğin önünde toplanan halk saldırılar sırasında hayatını kaybeden 9 yaşındaki Fatma Abdullah adlı Lübnanlı kız çocuğunun posteri ile Lübnan ve Hizbullah bayraklarının yanına karanfiller bıraktı.

İran'ın başkenti Tahran'da bir grup, Lübnan'daki saldırıları protesto etmek ve Lübnan halkına olan dayanışmasını dile getirmek için Lübnan Büyükelçiliği önünde toplandı. Elçiliğin önünde toplanan halk saldırılar sırasında hayatını kaybeden 9 yaşındaki Fatma Abdullah adlı Lübnanlı kız çocuğunun posteri ile Lübnan ve Hizbullah bayraklarının yanına karanfiller bıraktı.

İran'ın başkenti Tahran'da bir grup, Lübnan'daki saldırıları protesto etmek ve Lübnan halkına olan dayanışmasını dile getirmek için Lübnan Büyükelçiliği önünde toplandı. Elçiliğin önünde toplanan halk saldırılar sırasında hayatını kaybeden 9 yaşındaki Fatma Abdullah adlı Lübnanlı kız çocuğunun posteri ile Lübnan ve Hizbullah bayraklarının yanına karanfiller bıraktı.

İran'ın başkenti Tahran'da bir grup, Lübnan'daki saldırıları protesto etmek ve Lübnan halkına olan dayanışmasını dile getirmek için Lübnan Büyükelçiliği önünde toplandı. Elçiliğin önünde toplanan halk saldırılar sırasında hayatını kaybeden 9 yaşındaki Fatma Abdullah adlı Lübnanlı kız çocuğunun posteri ile Lübnan ve Hizbullah bayraklarının yanına karanfiller bıraktı.

İran'ın başkenti Tahran'da bir grup, Lübnan'daki saldırıları protesto etmek ve Lübnan halkına olan dayanışmasını dile getirmek için Lübnan Büyükelçiliği önünde toplandı. Elçiliğin önünde toplanan halk saldırılar sırasında hayatını kaybeden 9 yaşındaki Fatma Abdullah adlı Lübnanlı kız çocuğunun posteri ile Lübnan ve Hizbullah bayraklarının yanına karanfiller bıraktı.

İran'ın başkenti Tahran'da bir grup, Lübnan'daki saldırıları protesto etmek ve Lübnan halkına olan dayanışmasını dile getirmek için Lübnan Büyükelçiliği önünde toplandı. Elçiliğin önünde toplanan halk saldırılar sırasında hayatını kaybeden 9 yaşındaki Fatma Abdullah adlı Lübnanlı kız çocuğunun posteri ile Lübnan ve Hizbullah bayraklarının yanına karanfiller bıraktı.

İran'ın başkenti Tahran'da bir grup, Lübnan'daki saldırıları protesto etmek ve Lübnan halkına olan dayanışmasını dile getirmek için Lübnan Büyükelçiliği önünde toplandı. Elçiliğin önünde toplanan halk saldırılar sırasında hayatını kaybeden 9 yaşındaki Fatma Abdullah adlı Lübnanlı kız çocuğunun posteri ile Lübnan ve Hizbullah bayraklarının yanına karanfiller bıraktı.

İran'ın başkenti Tahran'da bir grup, Lübnan'daki saldırıları protesto etmek ve Lübnan halkına olan dayanışmasını dile getirmek için Lübnan Büyükelçiliği önünde toplandı. Elçiliğin önünde toplanan halk saldırılar sırasında hayatını kaybeden 9 yaşındaki Fatma Abdullah adlı Lübnanlı kız çocuğunun posteri ile Lübnan ve Hizbullah bayraklarının yanına karanfiller bıraktı.

İran'ın başkenti Tahran'da bir grup, Lübnan'daki saldırıları protesto etmek ve Lübnan halkına olan dayanışmasını dile getirmek için Lübnan Büyükelçiliği önünde toplandı. Elçiliğin önünde toplanan halk saldırılar sırasında hayatını kaybeden 9 yaşındaki Fatma Abdullah adlı Lübnanlı kız çocuğunun posteri ile Lübnan ve Hizbullah bayraklarının yanına karanfiller bıraktı.

İran'ın başkenti Tahran'da bir grup, Lübnan'daki saldırıları protesto etmek ve Lübnan halkına olan dayanışmasını dile getirmek için Lübnan Büyükelçiliği önünde toplandı. Elçiliğin önünde toplanan halk saldırılar sırasında hayatını kaybeden 9 yaşındaki Fatma Abdullah adlı Lübnanlı kız çocuğunun posteri ile Lübnan ve Hizbullah bayraklarının yanına karanfiller bıraktı.

İran'ın başkenti Tahran'da bir grup, Lübnan'daki saldırıları protesto etmek ve Lübnan halkına olan dayanışmasını dile getirmek için Lübnan Büyükelçiliği önünde toplandı. Elçiliğin önünde toplanan halk saldırılar sırasında hayatını kaybeden 9 yaşındaki Fatma Abdullah adlı Lübnanlı kız çocuğunun posteri ile Lübnan ve Hizbullah bayraklarının yanına karanfiller bıraktı.

İran'ın başkenti Tahran'da bir grup, Lübnan'daki saldırıları protesto etmek ve Lübnan halkına olan dayanışmasını dile getirmek için Lübnan Büyükelçiliği önünde toplandı. Elçiliğin önünde toplanan halk saldırılar sırasında hayatını kaybeden 9 yaşındaki Fatma Abdullah adlı Lübnanlı kız çocuğunun posteri ile Lübnan ve Hizbullah bayraklarının yanına karanfiller bıraktı.

İran'ın başkenti Tahran'da bir grup, Lübnan'daki saldırıları protesto etmek ve Lübnan halkına olan dayanışmasını dile getirmek için Lübnan Büyükelçiliği önünde toplandı. Elçiliğin önünde toplanan halk saldırılar sırasında hayatını kaybeden 9 yaşındaki Fatma Abdullah adlı Lübnanlı kız çocuğunun posteri ile Lübnan ve Hizbullah bayraklarının yanına karanfiller bıraktı.