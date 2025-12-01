Talas Havacılık Kulübü, Model Uçakla 100 Kilometre Hedefliyor

Kayseri'nin Talas Havacılık Kulübü, kendi ürettikleri model uçakla amatör rekoru 50 km'den 100 km'ye çıkarmayı hedefliyor.

Yayın Tarihi: 01.12.2025 12:47
Güncelleme Tarihi: 01.12.2025 12:47
2011 yılında kurulan ve Kayseri’nin tek havacılık kulübü olan Talas Havacılık Kulübü üyeleri, kendi ürettikleri model uçakla amatör dalda mevcut 50 kilometre rekorunu geliştirip 100 kilometre menzile ulaşmayı hedefliyor.

Denemeler ve hedef

Kulüp üyeleri, Akçakaya mahallesindeki pistte hem geliştirdikleri model uçaklar hem de insansız hava araçlarıyla (İHA) düzenli denemeler yapıyor. Kulüp Başkanı Şemsettin Atasun, 50 kilometre ile Türkiye’de amatör dalda rekorun kendilerinde olduğunu belirterek çalışmaların 100 kilometre hedefi doğrultusunda sürdüğünü aktardı.

Atasun, burada farklı tipte radyo kontrollü model uçaklar ve kendi yapımları ile hazır kitler bulunduğunu, bunların uçurulduğunu söyledi. İHA’larla 50 kilometre kadar gidildiğini ve bunun Türkiye’de amatör dalda bir rekor olduğunu vurgulayan Atasun, ar-ge bölümünü kuracaklarını ifade etti.

Atasun tarafından aktarılan çalışmaların hedefi ve yaklaşımı şöyle: Burada ciddi beyinler var; o arkadaşlarımız çalışmalarını yapıp 100 kilometreye kadar çok net görsellikleri alıp aktaracağız. Havacılık sonsuz bir meslek. Biz bu konuda ciddi çalışmalar yaptık, yapmaya devam edeceğiz

Gençlere çağrı

Kulüp, gökyüzüne ilgi duyan vatandaşları ağırlıyor ve özellikle gençleri havacılığa yönlendirmek için eğitim ve destek sağlıyor. Atasun bu konuda şunları söyledi:

Özellikle genç kuşağın bir hobisi olması gerekir. Bir takım şeylerden arınıp kendilerine yol çizmeleri için hobileri olması lazım. Biz hafta sonu dahil buradayız, en küçük çocukları bile uçuruyoruz ve bu konuya yönlendirmeye çalışıyoruz. Diğer taraftan uçmak isteyen, bu işte gelişmek isteyen, pilotluğa heves salan bütün kardeşlerimize yardım ediyoruz. Bu işi engel tanımadan en üst seviyeye kadar götüreceğiz. Bu yeteneğimiz var

Belediye desteği

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın da kulübün atölyelerinde üretilen uçaklar ve İHA'ların sahadaki önemine dikkat çekti. Yalçın, gözlemlenebilecek mesafeyi vurgulayarak şunları söyledi:

Buradaki uçakların pek çoğu kendi atölyelerinde yapılan uçaklar, insansız hava araçları. Buradan 50 kilometre ötedeki Erciyes Dağı veya Ürgüp peribacalarındaki olayları takip edebilecek durumdayız

