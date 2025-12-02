Talas’ta Yılın Son Meclisi: 15 Madde Oy Birliğiyle Kabul Edildi

Talas Belediye Meclisi 2025 Aralık ayı son toplantısında 15 gündem maddesini oy birliğiyle karara bağladı; trafo, Sosyal Denge Sözleşmesi ve vergi bölgelendirmesi kabul edildi.

Yayın Tarihi: 02.12.2025 12:24
Güncelleme Tarihi: 02.12.2025 12:24
Talas’ta Yılın Son Meclisi: 15 Madde Oy Birliğiyle Kabul Edildi

Talas’ta Yılın Son Meclisi Toplandı

Talas Belediye Meclisi, 2025 yılı Aralık ayı son toplantısını gerçekleştirerek gündemdeki konuları karara bağladı.

Toplantı Detayları

Belediye Meclis Salonunda Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın başkanlığında yapılan toplantıda toplam 15 gündem maddesi görüşüldü.

Gündemdeki Önemli Kararlar

Mecliste, Çeşitli İmar ve Bayındırlık Komisyonu ile Plan ve Proje Müdürlüğü raporları ele alındı. Kayseri ve Civarı Elektrik Türk A.Ş. tarafından Bahçelievler Mahallesi için kesintisiz elektrik temini amacıyla trafo alanı yapımını içeren komisyon maddesi onaylandı.

Ayrıca, Sosyal Denge Sözleşmesi imzalanması için Başkan Mustafa Yalçın'a yetki verilmesi kararlaştırıldı. İlçenin sosyal ve ekonomik gelişmişlik durumuna göre belediye vergilendirmesinin üç bölgeye ayrılması kabul edildi. Toplantıda ayrıca 7 müdürlüğün yönetmeliğinde değişiklik yapılması konuları görüşüldü.

Gündemin son maddesinde, iskanı olmayan binalarda sıhhi işletmelerin ruhsatlandırılması ile ilgili düzenleme kabul edildi.

Oylama ve Kapanış

Tüm maddeler meclis üyelerince oy birliğiyle kabul edildi. Toplantıda konuşan Başkan Mustafa Yalçın, alınan kararların hayırlı olmasını diledi ve bir sonraki meclisin 5 Ocak 2026 Pazartesi günü gerçekleştirilmek üzere toplantıyı sona erdirdi.

