Tanju Özcan'dan Faruk Özlü'ye: "O giderken biz o yoldan dönüyorduk"

Bolu ve Düzce belediye başkanları arasında yeni atışma

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü'nün Abant Gölü Milli Parkı ve Yedigöller Milli Parkı'na Düzce'den yol açılacağını duyurmasının ardından yanıt verdi. İki başkan arasındaki sosyal medya göndermelerine, Belediye Meclisi'nin Aralık ayı ilk oturumunda bir yenisi eklendi.

Özcan, Faruk Özlü'nün daha önce dile getirdiği 'Bolu Dağı'nın adı Düzce Dağı olsun' önerisine şu sözlerle karşılık verdi:

"Düzce’deki su hatları değişecek ‘Niye değişmedi?’ diye bana sorulmasın diye ikide bir Bolu’ya bulaşıyor. Yok, ‘Bolu Dağı’nın adı Düzce Dağı olsun’. Ya kardeşim, zaten Düzce’nin adı nereden geliyor? Düz olmasından geliyor. Şimdi, Ağrı Dağı’nın üçte ikisi Iğdır’da. Hiç Iğdırlılar ‘Ağrı Dağı yerine Iğdır Dağı diyelim’ demiyor. Bolu Dağı’nın üçte biri Düzce mülki hudutlarında kalıyor. Bu tartışmalar niye çıkıyor?"

Başkan Özcan, kendisine yöneltilen eleştirilere de sert cevap verdi: "Ben kaşar bir siyasetçiyim, hem de çift kaşar. Yani o iyi bir bürokrat olabilir, yüksek eğitim de almış olabilir. Ama siyasetçi olmak farklı bir şey. O giderken biz o yoldan dönüyorduk."

Özcan, ayrıca Düzce tarafına yönelik atışmaların sosyal medya üzerinden takipçi kazanma amaçlı olduğunu iddia ederek, "Bir de benim üzerimden sosyal medyada takipçi kasıyor. Uyardı arkadaşlar, artık cevap vermiyorum ama cevap verenleri de kutluyorum" ifadelerini kullandı.

