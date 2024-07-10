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Tapu sahiplerine 90 gün uyarısı! Başvurmayan bin pişman olacak

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü'nden gelen son duyuruya göre, hisseli tapu sahipleri için önemli bir süreç başlamıştır. Ön alım hakkı kullanımı için tanınan 90 günlük süre içinde başvurularınızı tamamlayın! Bu süre zarfında başvuru yapmayan tapu sahipleri, haklarını kaybetme riski ile karşı karşıya kalacaklar. Bu nedenle, belirtilen süre içinde gerekli işlemleri yerine getirmeniz büyük önem taşımaktadır.

Yayın Tarihi: 10.07.2024 20:20
Güncelleme Tarihi: 10.07.2024 20:20
Tapu sahiplerine 90 gün uyarısı! Başvurmayan bin pişman olacak

Hisseli tapu sahipleri, mülklerini piyasaya sürmeye niyetlendiklerinde, diğer hissedarlar ilk olarak satın alma şansına sahiptirler. Bu önemli hakkı korumak için, belirlenen 90 günlük yasal süre içinde başvurularını gerçekleştirmeleri şarttır. Aksi halde, hissedarlar ön alım haklarını yitirme tehlikesiyle karşılaşabilirler.

Hisseli Tapu Satış Süreci

Birden fazla kişinin mülkiyetinde olan gayrimenkuller için düzenlenen hisseli tapular, satış süreçlerinde özel dikkat gerektirir. Satış işlemi, hissedarların ortaklaşa onayı ile mümkün olur. Eğer hissedarlar mutabık kalırlarsa, gayrimenkul bütünüyle satışa çıkarılabilir.

Hisseli Tapu Sahipleri İçin Önemli Bilgilendirme

Hisseli tapu sahipleri için ön alım hakkı, bir mülkün satışında diğer ortakların öncelikle satın alma şansını tanır. Bu hak, tapunun üçüncü bir şahsa satılması halinde, noter aracılığıyla diğer hissedarlara duyurulduğu tarihten itibaren 3 ay içinde kullanılmalıdır. Bu süre zarfında dava açılmazsa, ön alım hakkı kaybedilir.

tapu işlemleri

Hissedarların Haklarını Korumak İçin Yapılması Gerekenler

  •   Bilgilendirme Zorunluluğu: Bir hissedar, diğer ortakları bilgilendirmeden satış yaparsa, diğer hissedarlar satışa itiraz edebilir ve tapu devrinin iptalini talep edebilir.
  •   Feragatname: Hisseli tapu satışlarında, alıcı diğer hissedarlardan yazılı bir feragatname alarak kendini güvence altına almalıdır.
  •   Dava Açma Hakkı: Hissedarlar, diğer ortakların bilgisi dışında yapılan satışlara karşı 2 yıl içinde dava açma hakkına sahiptir. Bu süre geçtikten sonra ön alım hakkı düşer.

Hisseli tapu sahiplerinin haklarını korumak için yasal sürelere dikkat etmeleri esastır.

Tapu Kayıtları ve Türleri

Türkiye'de tapu kayıtlarının tutulması ve işlemlerin yürütülmesi Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü'nün sorumluluğundadır. Taşınmaz mallar üzerindeki haklar, tapu belgesi ile resmi olarak tescil edilir. Tapular iki türe ayrılır: Müstakil tapu, taşınmazın tamamının tek bir kişiye ait olduğunu; hisseli tapu ise birden fazla kişinin mülkiyet payına sahip olduğunu belirtir.

Hisseli Tapu Sahipleri İçin Ön Alım Hakkının Değeri

Hisseli tapu sahipleri arasındaki uyum, mülk yönetiminde adalet ve verimliliği sağlar. Ön alım hakkı, mülkün satışında diğer ortaklara öncelik tanıyarak, bu adaletin korunmasına yardımcı olur. Bu nedenle, hisseli tapu sahiplerinin ön alım hakkı ve ilgili süreler hakkında bilgili olmaları, haklarını korumaları açısından kritik öneme sahiptir.

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü tarafından belirlenen süreler ve prosedürler, hissedarların haklarını korumak için izlemeleri gereken yoldur. Bu süreçlere uygun hareket etmek, hak kayıplarını önleyecek ve mülklerin adil bir şekilde yönetilmesine olanak tanıyacaktır. Hissedarlar, yasal süreçler konusunda bilinçli ve proaktif olmalıdır, böylece taşınmaz malları üzerindeki haklarını etkin bir şekilde kullanabilirler.

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