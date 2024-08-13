Tarihi Süpernova SN 1181'de Zombi Yıldız Keşfi

Tarihi Süpernova SN 1181 ve Zombi Yıldız Keşfi

Uzun yıllardır merakla incelenen SN 1181 olarak adlandırılan süpernova, 1181 yılında Kraliçe veya Koltuk (Cassiopeia) takımyıldızında patladı. Yıldız patlaması gökyüzünde yaklaşık altı ay boyunca çok parlak bir şekilde göründü.

Zombi Yıldızın Keşfi

Uzayın derinliklerini araştıran bilim insanları, bu tarihi süpernovanın oluşturduğu bulutsunun merkezinde sıcak bir beyaz cüce, yani bir zombi yıldız bulunduğunu keşfetti. Bu bulgu, teleskobun icadından önceki dönemlere ait çok sayıda süpernovadan biri olan SN 1181'in evriminin aydınlatılmasına yardımcı oluyor.

Bilgisayar Modeli ve Hızlı Yıldız Rüzgarı

Yürütülen araştırmada, SN 1181'in patlamasından günümüze kadar olan evrimi hakkında bir bilgisayar modeli oluşturuldu. 7,000 ışık yılı uzaklıktaki süpernova ile ilgili gözlemler yapıldı ve daha önce bilinmeyen yüksek hızlı yıldız rüzgarının merkezdeki zombi yıldız'dan kaynaklandığı saptandı.

Takatoshi Ko’nun Açıklamaları

Tokyo Üniversitesi'nden astronomi doktora öğrencisi Takatoshi Ko, bu çalışmada SN 1181'in Samanyolu Galaksisi'nde tek örnek olduğunu belirtti. Ayrıca modelin, süpernovanın nadir görülen Tip Iax türü olduğunu gösterdiğini ifade etti. Bu tür süpernovalar, iki beyaz cücenin çarpışarak meydana geldiği enerji dalgalanmaları olarak biliniyor.

Yıldızın Yeniden Alevlenmesi Mümkün Mü?

Ko, SN 1181'in tamamlanmamış bir patlama süpernova olması sebebiyle merkezi zombi yıldızın yeniden yanmaya başlamış olabileceğini öngördüğünü söyledi. Patlamanın püskürttüğü maddelerin, beyaz cücenin çekim halinde kalması nedeniyle üzerinde biriktiği ve böylece yeniden alevlenmesine neden olduğu düşünülüyor.

Albert Zijlstra'nın Bulgu ve Yorumları

Manchester Üniversitesi'nden Albert Zijlstra, 2021 yılında SN 1181'in merkezinde yüksek hızda dönen bir beyaz cüce bulmuştu. Zijlstra, bu yıldızın hidrojen ve helyum içermediğini, dolayısıyla süpernovanın iki cüce yıldızın birleşmesi sonucu oluştuğunun kanıtı olabileceğini vurgulamıştır.

Yayınlanan Araştırma

Bu olağanüstü araştırma, The Astrophysical Journal dergisinde yayımlandı ve astronomik bulguları bir kez daha gözler önüne serdi.