Tarım Kredi'den Dev İndirimler! 8 Mayıs'ta Mutfaklara 65 TL'ye Girecek Fırsatlar

Her geçen gün artan ürün ve hizmet fiyatları, vatandaşların bütçelerini zorlaştırmaya devam ediyor. Ancak, Tarım Kredi Market; düzenlediği indirim kampanyalarıyla bu duruma bir nebze olsun çözüm sunuyor. Milyonlarca ailenin ihtiyaçlarına yönelik sunulan indirimler, 8 Mayıs itibarıyla raflarda yerini aldı.

TARIM KREDİ MARKET 8 MAYIS İNDİRİMLERİ

Tarım Kredi Kooperatif Marketleri, merakla beklenen Mayıs ayı aktüel ürünler kataloğunu yayımlayarak indirim fırtınasını başlattı. Fırsatları değerlendirmek isteyenler için bu kampanyalar 8 Mayıs 2025 Perşembe günü başlayacak ve sadece 12 Mayıs 2025 Pazartesi akşamına kadar sürecek. Yani, 5 günlük bu özel indirimlerden faydalanmak için acele etmeniz gerekiyor.

BÜYÜK İNDİRİM FIRSATLARI

Temel gıda ürünlerinden temizlik malzemelerine kadar birçok üründe dikkat çekici indirimler var. Özellikle, mutfakların vazgeçilmezi ayçiçek yağı bu hafta dikkat çeken bir fiyatla, 69,90 TL'den satışa sunulacak. Et ürünlerinde de göz alıcı bir indirim mevcut: Dana Kasap Köfte, sadece 155 TL gibi uygun bir fiyatla raflarda yerini alacak. Ayrıca kaliteli çay arayanlar için ise 1 KG Çay 208,90 TL, sofraların vazgeçilmezi Tavuk Bonfile Çeşitleri ise 209,00 TL’ye sunulacak.

Peynir severlere özel fırsatlar da var! Tarım Kredi Tam Yağlı Beyaz Peynir 289,00 TL, 1000G Tam Yağlı Kaşar Peyniri ise 329,00 TL gibi uygun fiyatlarla satışta.

GÜNLÜK İHTİYAÇLARDA İNDİRİMLER

Günlük taze süt ihtiyacınızı karşılayacak AYNES 3,5 yağlı süt, sadece 34,90 TL fiyatla sunulmakta. Annelerin en büyük giderlerinden biri olan Bebek Bezi çeşitleri ise 85,00 TL’ye mevcut. Temizlik ürünlerinde de çeşitli fırsatlar göz önünde: 3 LT Sıvı Deterjan çeşitleri 129,90 TL, 16'lı Tuvalet Kağıdı 159,90 TL, ve pratik Temizleyici Sprey 34,90 TL’ye satılmakta.

Bu fırsatları kaçırmamak için Tarım Kredi Market’i ziyaret etmeyi unutmayın!