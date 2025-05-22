Tarım Topraklarındaki Tahribat Alarm Veriyor

Tarım Topraklarında Ciddi Tahribat

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Biyosistem Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Fatih Konukcu, dünya genelindeki tarım topraklarının %35'inin tahrip olduğunu ve bu topraklardan istenilen verimin alınamadığını vurguladı.

Prof. Konukcu, bu tahribatın altında yatan nedenlerin başında iklim değişikliği ve yanlış tarım uygulamaları olduğunu belirtti.

İklimTrak Projesi ve Toplantı Sonrası Açıklamalar

Avrupa Birliği ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın desteklediği "TR21 Trakya Bölgesi'ndeki İklim Değişimine Uyum İçin Nötr Bozulumu (İklimTrak)" Projesi'nin kapanış toplantısında konuşan Konukcu, tahrip edilen tarım topraklarının verim kaybı yaşadığını ifade etti.

Toprak Sağlığı ve Verim Potansiyeli

Türkiye’nin Akdeniz iklim kuşağında bulunduğunu hatırlatan Konukcu, çiftçilerin toprak sağlığına özen göstermeleri gerektiğinin altını çizdi.

''Sağlıklı toprak ekosistem hizmetlerini yerine getirir. Biyoçeşitlilik korunur, su alma kapasitesi yüksektir ve kuraklığa karşı dayanıklıdır. Çiftçilerimizin toprak işlemesini minimuma indirmesi ve organik madde oranını yükseltmesi önemlidir.'' diye ekledi.

Sonuç olarak, tarım topraklarının korunması ve geliştirilmesi, yalnızca gıda güvenliği için değil, aynı zamanda çevresel sürdürülebilirlik için de kritik bir öneme sahiptir.

Avrupa Birliği ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının desteklediği "TR21 Trakya Bölgesi'ndeki İklim Değişimine Uyum İçin Nötr Bozulumu (İklimTrak)" Projesi'nin kentteki bir otelde kapanış toplantısı düzenlendi. Toplantı sonrası Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Biyosistem Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Fatih Konukcu, AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.