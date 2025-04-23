Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı Niğde'yi Ziyaret Etti

Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı Niğde'de Çeşitli Ziyaretlerde Bulundu

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Niğde'deki programları çerçevesinde önemli ziyaretlerde bulundu. İlk olarak Niğde Valiliğini ziyaret eden Bakan Yumaklı, Vali Cahit Çelik ile bir görüşme gerçekleştirdi.

Belediye Ziyareti ve Bilgilendirme

Bakan Yumaklı, daha sonra Niğde Belediye Başkanlığına geçerek, Belediye Başkanı Emrah Özdemir'den kentin yürütülen çalışmaları hakkında detaylı bilgi aldı.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile İstişare

Sonrasında İl Tarım ve Orman Müdürlüğünde, personelle bir araya gelen Bakan Yumaklı, İl Müdürü Asım Baş ile görüşerek tarım politikaları hakkında diyalog kurdu.

Parti Temsilcileri ile Toplantı

Yumaklı, MHP İl Başkanı Aytekin Tükenmez ve AK Parti İl Başkanı Mustafa Özdemir ile bir araya gelerek yerel siyasete ilişkin görüş alışverişinde bulundu.

Şehit Ömer Halisdemir'in Kabri Ziyareti

Gezisinin sonunda şehit Ömer Halisdemir’in Çukurkuyu beldesindeki kabrini ziyaret eden Bakan Yumaklı, dua ederek alanı terk etti. Daha sonra, programını tamamlayarak kentten ayrıldı.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Niğde'de ziyaretlerde bulundu. Bakan Yumaklı, kentteki programları kapsamında Niğde Belediyesini ziyaret etti.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Niğde'de ziyaretlerde bulundu. Bakan Yumaklı, kentteki programları kapsamında Niğde Belediyesini ziyaret etti.